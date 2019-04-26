В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

«Подобные высказывания не характерны для Трампа. Он делает очень много противоречивых заявлений. То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. Но с точки зрения каких-то здравых вещей ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения», — заявил сенатор.

Цеков также отметил, что ядерное оружие является элементом сдерживания между ведущими странами мира.

«Если Трамп действительно имеет какие-то намерения в данном вопросе, то в настоящее время он может предпринять какие-то односторонние решения. Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.

Президент добавил, что видел, как «Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать (США) с Ким Чен Ыном и Северной Кореей».