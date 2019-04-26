В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
- © РИА Новости
«Подобные высказывания не характерны для Трампа. Он делает очень много противоречивых заявлений. То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. Но с точки зрения каких-то здравых вещей ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения», — заявил сенатор.
Цеков также отметил, что ядерное оружие является элементом сдерживания между ведущими странами мира.
«Если Трамп действительно имеет какие-то намерения в данном вопросе, то в настоящее время он может предпринять какие-то односторонние решения. Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Президент добавил, что видел, как «Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать (США) с Ким Чен Ыном и Северной Кореей».