Обезоруживающий шаг: Трамп предложил США, России и Китаю полностью отказаться от ядерного арсенала
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Ведущие мировые ядерные державы должны отказаться от этого вида оружия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в свете денуклеаризации Корейского полуострова это касается как Соединённых Штатов и России, так и Китая.
«Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил, что рад возможности помогать нам с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия — нам всем следует это сделать. И России, и Китаю», — заявил Трамп.
Он также отметил, что, несмотря на известные противоречия между Вашингтоном и Пекином по торговым вопросам, Китай активно участвует в урегулировании ситуации с КНДР. Также в четверг, 25 апреля, Трамп анонсировал визит в США председателя КНР Си Цзиньпина, который в ближайшее время должен посетить Белый дом.
На этом фоне в американских СМИ появилась информация о том, что администрация президента США активно занимается подготовкой проекта нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которое подразумевало бы участие в нём России и Китая.
«Президент ясно дал понять: он считает, что система контроля за вооружениями должна включать Россию и Китай, должна включать всё оружие, все боеголовки, все ракеты», — цитирует CNN высокопоставленного представителя Белого дома.
Отмечается, что Трамп рассчитывает заключить с Москвой и Пекином «грандиозную ядерную сделку», которая могла бы прийти на смену истекающему в 2021 году Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и стать крупным геополитическим достижением его администрации.
45-й президент США неоднократно критиковал заключённый его предшественником Бараком Обамой в 2010 году договор СНВ-III, называя его «односторонней сделкой» и неудачным соглашением для Соединённых Штатов. При этом в Белом доме и в американских военных кругах нет единого мнения по вопросу дальнейшей судьбы СНВ-III. В частности, в начале апреля против выхода из этого соглашения выступал глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.
Вместе с тем многие специалисты опасаются, что СНВ-III может повторить судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), выполнение обязательств в рамках которого Вашингтон приостановил в феврале 2019-го, и стать очередным шагом в сторону разрушения существующей системы мировой стратегической безопасности.
«Единственная причина, по которой поднимается вопрос Китая, заключается в том, что вы (Вашингтон. — RT) не собираетесь продлевать СНВ-III», — полагает специалист Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл.
«Если Штаты хотят разоружения, то могут начать с себя»
По данным последнего опубликованного отчёта авторитетного Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2018 году в арсеналах девяти стран (США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР) находилось порядка 14 465 ядерных боеголовок, и около 3750 из них стояли на вооружении.
Специалисты SIPRI отмечали, что некоторое сокращение ядерного вооружения по сравнению с 2017 годом (было 14 935) произошло за счёт постепенного уменьшения арсеналов США и России. Однако эксперты обращали внимание, что одновременно с этим проводится работа по модернизации ядерного оружия.
«Происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40-50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями», — цитирует DW эксперта стокгольмского института Шеннона Кайла.
Причём он констатировал, что в этой «стратегической гонке вооружений» участвуют не только сверхдержавы, но и такие страны как Индия и Пакистан, которые наращивают свои производственные мощности для получения ядерного топлива. Кайл добавил, что ядерное оружие остаётся ключевым элементом оборонной стратегии стран, которые им располагают.
Российская сторона готова к переговорам с Соединёнными Штатами по вопросам ядерного вооружения и проанализирует конкретные предложения Вашингтона, когда и если они поступят в Москву, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Президент России сказал, что Россия будет готова к переговорам с США, когда к этому будут готовы американцы. Мы после получения, если это произойдёт, более конкретных предложений, конечно, сконтактируемся с американской стороной и дальше будем анализировать то, что американская сторона, возможно, нам предложит», — рассказал Рябков.
Вместе с тем, дипломат подчернкул, что Россия последовательно привержена идее построения мира, свободного от ядерного оружия, и продолжает планомерно сокращать собственный ядерный арсенал.
«Мы продолжаем предпринимать планомерные шаги по сокращению и ограничению собственных ядерных вооружений, целенаправленно понижаем роль ядерного оружия в нашей национальной военной доктрине», — сказал Рябков.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также напомнил, что президент РФ Владимир Путин ещё в 2017 году однозначно сказал, что Россия хочет ядерного разоружения и будет стремиться к нему. Более того, Москва многое сделала в этом направлении в рамках ДРСМД, СНВ-I, Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов и других соглашений. При этом Вашингтон за последние годы вышел из ДРСМД, договора по ПРО и иранской ядерной сделки, а также продолжает разработку неядерного вооружения, которое по своей мощности приближается к ядерному, напомнил Косачёв.
Он также обратил внимание на то, что США постоянно упоминают Китай в контексте его включения в расширенные соглашения по ядерному разоружению, однако в ядерный клуб входят и другие страны, включая ближайших союзников США по НАТО — Великобританию и Францию.
«Надо полагать, Вашингтону будет их проще убедить вступить в соглашения по разоружению, чем такого сложного для Америки переговорщика, как Пекин. Давайте начнём с малого, с возможного, с соблюдения действующих договоров, с возвращения от ультиматумов и выходов из соглашений к переговорам, с включения в механизмы разоружения и контроля европейских государств — и дальше уже проще будет говорить о всеобщем ядерном разоружении. Мы только за», — заявил сенатор.
По словам члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, последнее высказывание президента США о необходимости избавиться от ядерного оружия не очень характерно для Трампа.
«То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. С точки зрения каких-то здравых вещей, ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружений. Ядерное оружие является элементом сдерживания между ведущими странами мира», — отметил собеседник RT.
«Если Трамп действительно имеет какие-то намерения в данном вопросе, то сейчас он может предпринять какие-то односторонние решения. Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться», — добавил Цеков.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что важным аспектом в вопросе определения судьбы соглашения СНВ-III остаётся приверженность США концепции превентивного ядерного удара. Именно поэтому вопрос о разоружении в первую очередь должен быть адресован Вашингтону, полагает эксперт.
«Если США намерены применять ядерное оружие первыми, то достаточно, чтобы они поменяли свою военную доктрину и острота ситуации спадёт сама собой. Никто из стран, владеющих ядерным оружием, не собирается использовать его первым. Ни одно государство не прибегает к нему, как к аргументу войны. Это аргумент самообороны и сдерживания. Но в Соединённых Штатах всё совсем не так. Они отказываются поступить симметрично в отношении России и Китая и признать, что первого ядерного удара с их стороны не будет. Собственно, это главный момент. Если Штаты хотят разоружения, то могут начать с себя», — заявил Брутер.
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