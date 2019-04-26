Обезоруживающий шаг: Трамп предложил США, России и Китаю полностью отказаться от ядерного арсенала

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущим мировым державам — США, России и Китаю — следует избавиться от ядерного оружия. Вместе с тем в американских СМИ появилась информация о том, что Белый дом работает над новой ядерной сделкой, которая могла бы прийти на смену истекающему в 2021 году Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом ранее в Москве отмечали, что Вашингтон может взять курс на развал СНВ-III. По мнению аналитиков, это может стать очередным шагом США к разрушению существующей системы мировой безопасности. Эксперты полагают, что Россия готова рассматривать конкретные предложения и двигаться в направлении ядерного разоружения, однако Соединённым Штатам стоит продемонстрировать серьёзность своих намерений.

Ведущие мировые ядерные державы должны отказаться от этого вида оружия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в свете денуклеаризации Корейского полуострова это касается как Соединённых Штатов и России, так и Китая.

«Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил, что рад возможности помогать нам с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия — нам всем следует это сделать. И России, и Китаю», — заявил Трамп.

Он также отметил, что, несмотря на известные противоречия между Вашингтоном и Пекином по торговым вопросам, Китай активно участвует в урегулировании ситуации с КНДР. Также в четверг, 25 апреля, Трамп анонсировал визит в США председателя КНР Си Цзиньпина, который в ближайшее время должен посетить Белый дом.

На этом фоне в американских СМИ появилась информация о том, что администрация президента США активно занимается подготовкой проекта нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которое подразумевало бы участие в нём России и Китая.

«Президент ясно дал понять: он считает, что система контроля за вооружениями должна включать Россию и Китай, должна включать всё оружие, все боеголовки, все ракеты», — цитирует CNN высокопоставленного представителя Белого дома.

Отмечается, что Трамп рассчитывает заключить с Москвой и Пекином «грандиозную ядерную сделку», которая могла бы прийти на смену истекающему в 2021 году Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и стать крупным геополитическим достижением его администрации.

45-й президент США неоднократно критиковал заключённый его предшественником Бараком Обамой в 2010 году договор СНВ-III, называя его «односторонней сделкой» и неудачным соглашением для Соединённых Штатов. При этом в Белом доме и в американских военных кругах нет единого мнения по вопросу дальнейшей судьбы СНВ-III. В частности, в начале апреля против выхода из этого соглашения выступал глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

Вместе с тем многие специалисты опасаются, что СНВ-III может повторить судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), выполнение обязательств в рамках которого Вашингтон приостановил в феврале 2019-го, и стать очередным шагом в сторону разрушения существующей системы мировой стратегической безопасности.

«Единственная причина, по которой поднимается вопрос Китая, заключается в том, что вы (Вашингтон. — RT) не собираетесь продлевать СНВ-III», — полагает специалист Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл.

«Если Штаты хотят разоружения, то могут начать с себя»

По данным последнего опубликованного отчёта авторитетного Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2018 году в арсеналах девяти стран (США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР) находилось порядка 14 465 ядерных боеголовок, и около 3750 из них стояли на вооружении.

Специалисты SIPRI отмечали, что некоторое сокращение ядерного вооружения по сравнению с 2017 годом (было 14 935) произошло за счёт постепенного уменьшения арсеналов США и России. Однако эксперты обращали внимание, что одновременно с этим проводится работа по модернизации ядерного оружия.

«Происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40-50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями», — цитирует DW эксперта стокгольмского института Шеннона Кайла.

Также по теме «В Вашингтоне единой позиции нет»: готовы ли США продлить договор СНВ-III с Россией Глава Стратегического командования Вооружённых сил США (Стратком) генерал Джон Хайтен считает, что стране не стоит отказываться от...

Причём он констатировал, что в этой «стратегической гонке вооружений» участвуют не только сверхдержавы, но и такие страны как Индия и Пакистан, которые наращивают свои производственные мощности для получения ядерного топлива. Кайл добавил, что ядерное оружие остаётся ключевым элементом оборонной стратегии стран, которые им располагают.

Российская сторона готова к переговорам с Соединёнными Штатами по вопросам ядерного вооружения и проанализирует конкретные предложения Вашингтона, когда и если они поступят в Москву, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Президент России сказал, что Россия будет готова к переговорам с США, когда к этому будут готовы американцы. Мы после получения, если это произойдёт, более конкретных предложений, конечно, сконтактируемся с американской стороной и дальше будем анализировать то, что американская сторона, возможно, нам предложит», — рассказал Рябков.

Вместе с тем, дипломат подчернкул, что Россия последовательно привержена идее построения мира, свободного от ядерного оружия, и продолжает планомерно сокращать собственный ядерный арсенал.

«Мы продолжаем предпринимать планомерные шаги по сокращению и ограничению собственных ядерных вооружений, целенаправленно понижаем роль ядерного оружия в нашей национальной военной доктрине», — сказал Рябков.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также напомнил, что президент РФ Владимир Путин ещё в 2017 году однозначно сказал, что Россия хочет ядерного разоружения и будет стремиться к нему. Более того, Москва многое сделала в этом направлении в рамках ДРСМД, СНВ-I, Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов и других соглашений. При этом Вашингтон за последние годы вышел из ДРСМД, договора по ПРО и иранской ядерной сделки, а также продолжает разработку неядерного вооружения, которое по своей мощности приближается к ядерному, напомнил Косачёв.

Он также обратил внимание на то, что США постоянно упоминают Китай в контексте его включения в расширенные соглашения по ядерному разоружению, однако в ядерный клуб входят и другие страны, включая ближайших союзников США по НАТО — Великобританию и Францию.

Также по теме «Хоронят режим контроля над вооружениями»: почему США отстаивают право на упреждающий ядерный удар Соединённые Штаты не должны отказываться от концепции превентивного ядерного удара, поскольку она затрудняет процесс принятия решений...

«Надо полагать, Вашингтону будет их проще убедить вступить в соглашения по разоружению, чем такого сложного для Америки переговорщика, как Пекин. Давайте начнём с малого, с возможного, с соблюдения действующих договоров, с возвращения от ультиматумов и выходов из соглашений к переговорам, с включения в механизмы разоружения и контроля европейских государств — и дальше уже проще будет говорить о всеобщем ядерном разоружении. Мы только за», — заявил сенатор.

По словам члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, последнее высказывание президента США о необходимости избавиться от ядерного оружия не очень характерно для Трампа.

«То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. С точки зрения каких-то здравых вещей, ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружений. Ядерное оружие является элементом сдерживания между ведущими странами мира», — отметил собеседник RT.

«Если Трамп действительно имеет какие-то намерения в данном вопросе, то сейчас он может предпринять какие-то односторонние решения. Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться», — добавил Цеков.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что важным аспектом в вопросе определения судьбы соглашения СНВ-III остаётся приверженность США концепции превентивного ядерного удара. Именно поэтому вопрос о разоружении в первую очередь должен быть адресован Вашингтону, полагает эксперт.

«Если США намерены применять ядерное оружие первыми, то достаточно, чтобы они поменяли свою военную доктрину и острота ситуации спадёт сама собой. Никто из стран, владеющих ядерным оружием, не собирается использовать его первым. Ни одно государство не прибегает к нему, как к аргументу войны. Это аргумент самообороны и сдерживания. Но в Соединённых Штатах всё совсем не так. Они отказываются поступить симметрично в отношении России и Китая и признать, что первого ядерного удара с их стороны не будет. Собственно, это главный момент. Если Штаты хотят разоружения, то могут начать с себя», — заявил Брутер.