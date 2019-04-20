«Заложники переговорного процесса»: как критика США со стороны КНДР может сказаться на переговорах по денуклеаризации

Северная Корея раскритиковала советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона за его предложения по денуклеаризации. Призыв Вашингтона «принять стратегическое решение» о ядерном разоружении в Пхеньяне назвали «вздором». Ранее КНДР подвергла жёсткой критике госсекрекретаря Майкла Помпео, потребовав заменить его на следующих переговорах. Однако, несмотря на взаимное недовольство, Пхеньян и Вашингтон продолжат диалог, уверены эксперты. По их словам, американский лидер не сможет отказаться от переговоров в преддверии выборов президента США.

Северная Корея раскритиковала слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Пхеньян должен «искренне» отказаться от ядерного оружия перед третьим саммитом Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи назвала позицию Болтона «вздором».

«Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 17 апреля в интервью Bloomberg News нёс вздор — якобы третьему саммиту глав КНДР и США должно предшествовать существенное подтверждение того, что Пхеньян принял стратегическое решение об отказе от ядерного оружия и готов обсуждать большую сделку, о которой упомянул президент Трамп», — заявила она в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

Она добавила, что в КНДР «не ожидали, что помощник Болтон когда-нибудь скажет разумные слова».

«Но раз он называется помощником президента США по национальной безопасности, то он должен был хотя бы вникнуть, какого рода поддерживаются контакты по существу между главами двух стран в связи с третьим саммитом, и только после этого открывать свой рот», — отметила северокорейский дипломат. Её слова приводит ТАСС.

Ранее Джон Болтон в интервью агентству Bloomberg отметил, что администрация Трампа должна получить веские доказательства готовности КНДР отказаться от ядерного оружия.

«Думаю, это должно быть реальное свидетельство принятия Северной Кореей стратегического решения об отказе от ядерного оружия», — приводит его слова агентство.

Однако политологи считают, что американская сторона проявляет лицемерие, поскольку КНДР уже сделала ряд значительных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова.

«КНДР прекратила ядерные испытания, ликвидировала центры их проведения, демонтировала комплекс, где тестировали двигатели тяжёлых ракет. Думаю, если бы американцы пошли на встречные шаги, КНДР готова была бы уничтожить и основной ядерный комплекс в присутствии иностранных наблюдателей», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Неприемлемая позиция

Джон Болтон — не первый функционер администрации Трампа, которого Пхеньян раскритиковал из-за его высказываний по поводу переговорного процесса между США и КНДР по ядерному вопросу.

Госсекретарь США Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон

globallookpress.com

© Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com

Так, МИД Северной Кореи потребовал от США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на следующем раунде переговоров о денуклеаризации.

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Как считают в Пхеньяне, глава американской дипломатии преуменьшает значение комментариев северокорейского лидера Ким Чен Ына, который заявил, что Вашингтон до конца года должен предложить взаимоприемлемые условия для продолжения переговоров.

В ответ Помпео сказал, что состав американской группы по работе с КНДР останется прежним.

«Ничего не изменилось. Мы продолжим работать. Я отвечаю за команду. Президент Трамп, конечно, отвечает за все усилия», — отметил Помпео.

Госсекретарь добавил, что «в его команде» остаётся спецпредставитель Госдепартамента по Северной Корее Стивен Биган. Кроме того, Помпео открыто заявил, что американская сторона продолжит давить на власти азиатского государства.

«Мы продолжим оказывать давление на Северную Корею, чтобы страна отказалась от всего оружия массового уничтожения», — сказал он.

Помпео также добавил, что действие американских санкций в отношении Пхеньяна будет продолжено, и призвал остальные страны придерживаться аналогичных мер.

Новые испытания

На фоне очередного охлаждения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном КНДР провела испытания нового тактического оружия, на которых присутствовал Ким Чен Ын.

«Уважаемый высший руководитель наблюдал мощь тактического управляемого оружия нового типа и отметил, что учёные и рабочий класс оборонной отрасли справились с ещё одним большим делом для повышения обороноспособности страны», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын на испытательном полигоне

© KCNA via REUTERS

Какое именно оружие было испытано КНДР, не уточняется, но военные эксперты из Южной Кореи предположили, что речь может идти о тактических управляемых ракетах класса «земля — земля» с малым радиусом действия и высокой скоростью поражения целей. Кроме того, эксперты не исключают, что Северная Корея тестировала и многоцелевые ракеты, способные поражать воздушные и морские цели.

Информация о новых испытаниях поступила от Пхеньяна впервые после второго саммита США — КНДР, прошедшего в Ханое в конце февраля. Эта встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа завершилась раньше намеченного срока — лидеры не смогли договориться о подписании общей декларации.

Первый саммит северокорейского и американского лидеров, который называли «историческим», состоялся в июне прошлого года. По его итогам было сделано совместное заявление, в котором говорилось о намерении Пхеньяна отказаться от ядерного оружия. США со своей стороны пообещали предоставить Северной Корее гарантии безопасности и снять санкции.

Корейская сторона свои обещания выполнила, отказавшись от разработки ядерных боезарядов и межконтинентальных баллистических ракет. Также были прекращены ядерные испытания и закрыты два испытательных полигона.

Однако вскоре процесс денуклеаризации забуксовал: от Вашингтона так и не последовало убедительных шагов по подтверждению гарантий безопасности КНДР и ослаблению санкционного режима. Северокорейская сторона впоследствии не раз заявляла, что не откажется от ядерного потенциала из-за одностороннего давления при помощи санкций.

Эксперты также неоднократно отмечали, что Северная Корея не пойдёт на односторонние уступки из-за уже имеющегося негативного опыта. В середине 1990-х годов США и КНДР провели успешные переговоры, на которых также были достигнуты договорённости по денуклеаризации. Однако тогда конгресс США отказался снимать санкции с Пхеньяна, а после того, как президентом был избран Джордж Буш — младший, все договорённости были и вовсе денонсированы, а КНДР включили в «новую ось зла».

Роль России

Впрочем, аналитики считают, что, несмотря на взаимную критику, Пхеньян и Вашингтон продолжат диалог. Это особенно важно для США, так как администрации Трампа нужны внешнеполитические победы перед выборами 2020 года, отметил в разговоре с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Северная Корея видит Америку как заложницу переговорного процесса: США не могут признать свои действия по денуклеаризации провальными. В США стартовал предвыборный период, и Дональд Трамп теперь не может заявить о своей ошибке во внешнеполитической линии в отношении Северной Кореи», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Евгений Ким тоже считает, что возможность новой встречи Трампа и Ына сохраняется. Эксперт обратил внимание на тот факт, что КНДР старательно отводит от Трампа информационные удары и критику, которая направлена в основном на Болтона и Помпео.

«Трамп был согласен с предложением Северной Кореи, но на встрече в Ханое он не пошёл на компромисс и продолжил американскую линию для того, чтобы отбить нападки Демпартии, которая каждый его шаг стремится представить как слабость. Сегодня Трамп чувствует себя спокойно после итогов расследования Мюллера и не реагирует на такие заявления. Возможно, на втором сроке Трамп всё-таки найдёт способ договориться с Северной Кореей», — отметил Ким.

Кроме того, с его точки зрения, на диалог Северной Кореи и Соединённых Штатов может повлиять и готовящаяся встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Напомним, ранее Кремль сообщил, что визит председателя Госсовета КНДР состоится во второй половине апреля.