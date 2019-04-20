В МИД КНДР назвали вздором слова Болтона о третьем саммите с США

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В МИД Северной Кореи осудили слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что третьему саммиту глав США и КНДР должно предшествовать стратегическое решение об отказе Пхеньяна от ядерного оружия.
В МИД КНДР назвали вздором слова Болтона о третьем саммите с США
  • Reuters

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, американский политик, делая подобное заявление в интервью Bloomberg, «нёс вздор».

«Вообще мы не ожидали, что помощник Болтон когда-нибудь скажет разумные слова. Но раз он называется помощником Белого дома по национальной безопасности, то он должен был хотя бы вникнуть в то, какого рода контакты поддерживаются,  по существу, между главами двух стран в связи с третьим саммитом, и только после этого высказываться», — отметила первая замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

По её словам, слова Болтона слышатся ей «непривлекательными и одурелыми».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, до конца года.

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