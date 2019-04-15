Помпео выступил за проведение нового саммита с КНДР до конца года

Госсекретарь США Майк Помпео выступает за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца года. Заявление Помпео приводит пресс-служба Госдепартамента.

Он отметил, что видел заявление Ким Чен Ына о готовности к участию в третьем саммите с США. По словам Помпео, он «ценит это».

«Наши команды работают с северокорейцами, чтобы составить план и наметить путь вперёд. Он (Ким Чен Ын. — RT) сказал, что хочет это сделать к концу года. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше», — отметил госсекретарь США.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом.

Президент США в ответ на это заявление подчеркнул, что третий саммит «был бы полезен».