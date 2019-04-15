Помпео выступил за проведение нового саммита с КНДР до конца года

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео выступает за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца года. Заявление Помпео приводит пресс-служба Госдепартамента.

Он отметил, что видел заявление Ким Чен Ына о готовности к участию в третьем саммите с США. По словам Помпео, он «ценит это».

«Наши команды работают с северокорейцами, чтобы составить план и наметить путь вперёд. Он (Ким Чен Ын. — RT) сказал, что хочет это сделать к концу года. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше», — отметил госсекретарь США.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом.

Президент США в ответ на это заявление подчеркнул, что третий саммит «был бы полезен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить