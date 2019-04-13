Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
По данным агентства, соответствующее заявление лидер КНДР сделал 12 апреля во время выступления перед депутатами Верховного народного собрания, передаёт «Рёнхап».
Также он заявил, что его отношения с Трампом остаются хорошими, несмотря на то, что по итогам второго саммита США и КНДР в Ханое не было достигнуто соглашения.
«Мои личные отношения с Трампом не такие враждебные, как отношения между нашими странами, у нас всё ещё хорошие отношения», — приводятся слова лидера КНДР.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР.