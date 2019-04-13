Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, соответствующее заявление лидер КНДР сделал 12 апреля во время выступления перед депутатами Верховного народного собрания, передаёт «Рёнхап».

Также он заявил, что его отношения с Трампом остаются хорошими, несмотря на то, что по итогам второго саммита США и КНДР в Ханое не было достигнуто соглашения.

«Мои личные отношения с Трампом не такие враждебные, как отношения между нашими странами, у нас всё ещё хорошие отношения», — приводятся слова лидера КНДР.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР.

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