«Не поддастся санкциям»: как заявления КНДР об испытании нового оружия могут повлиять на переговоры по денуклеаризации

Вашингтон и Сеул не станут резко реагировать на сообщения об испытании Пхеньяном нового тактического оружия, поскольку заинтересованы в продолжении диалога по денуклеаризации Корейского полуострова, считают эксперты. Ранее появилась информация, что КНДР протестировала новое вооружение, а за процессом лично наблюдал глава республики Ким Чен Ын. При этом не сообщается, о каком именно оружии идёт речь. Однако аналитики отмечают, что Северная Корея не нарушила международный запрет на ракетно-ядерные испытания.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, накануне лично следивший за испытаниями нового тактического оружия, заявил о важности самых современных оружейных технологий для республики. Сообщение политика распространило агентство ЦТАК, сделав акцент на том, что разработка новой системы вооружений важна для укрепления боеспособности армии КНДР.

По информации СМИ, испытания прошли успешно, работа всех систем нового оружия оправдала ожидания конструкторов.

«Уважаемый высший руководитель наблюдал мощь тактического управляемого оружия нового типа и отметил, что учёные и рабочий класс оборонной отрасли справились с ещё одним большим делом для повышения обороноспособности страны», — говорится в сообщении ЦТАК.

Об испытаниях нового оружия северокорейские власти сообщают впервые после саммита США—КНДР, состоявшегося на территории Вьетнама в конце февраля. Напомним, что тогда встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа завершилась раньше намеченного срока — лидерам не удалось договориться о подписании общей декларации.

Ракеты KN-02 (Hwasong-11) на параде

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© Korea News Service

О том, какое именно оружие было испытано сейчас, северокорейское руководство не сообщает, но военные специалисты из Южной Кореи уже предположили, что речь может идти о тактических управляемых ракетах класса «земля — земля» с малым радиусом действия и высокой скоростью поражения целей. Кроме того, некоторые эксперты не исключают, что речь может идти и о многоцелевых ракетах, способных поражать воздушные и морские цели.

Пхеньян давно располагает тактическими ракетами малой дальности KN-02. Ещё в 2014 году южнокорейские СМИ сообщали о стоящих на вооружении КНДР примерно 100 таких ракетах. Предположительно, северокорейское оружие было разработано на основе советской ракеты 9K79 «Точка», переданной Пхеньяну в конце 1980-х годов Дамаском.

Первые испытания KN-02 состоялись в 2004 году, но прошли неудачно. Однако впоследствии северокорейским конструкторам удалось устранить недочёты и наладить выпуск KN-02. Ракеты такого класса предназначены для нанесения точечных ударов по тактическим целям, таким как аэродромы, мосты и командные пункты.

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В свою очередь, Южная Корея приобрела у израильской компании Rafael управляемые ракеты Spike и развернула их в окрестностях границы с КНДР.

По мнению старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, нельзя исключать и того, что северокорейским конструкторам удалось создать крылатую ракету, управляемость которой изучалась в ходе нынешних испытаний.

«Это один из вариантов, но в любом случае действия Пхеньяна совершенно понятны, так как любая армия должна иметь не только стратегические, но и тактические силы, способные обеспечить защиту рубежей страны», — пояснил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Как отметил эксперт в интервью RT, точно можно сказать лишь, что испытываемое оружие не подпадает под международные ограничения и санкции, так как в противном случае это было бы зафиксировано и уже обсуждалось мировым сообществом.

«Возможно, что речь идёт о крылатых ракетах, но это пока только гипотезы. Что же касается создания тактических ракет, то укреплением обороны занимаются все страны, включая США. Это обязанность любого государства, если речь идёт о разрешённых вооружениях», — подчеркнул эксперт.

Непростой диалог

Стоит напомнить, что в прошлом году Пхеньян отказался от разработки не только ядерных боезарядов, но и средств доставки — межконтинентальных баллистических ракет. Об этом Ким Чен Ын заявил в апреле, в преддверии саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Тогда руководство КНДР согласилось прекратить ядерные испытания и пуски МБР. Кроме того, северокорейское руководство объявило о закрытии ядерного полигона.

По итогам переговоров лидеры представили совместную декларацию, в которой заявили о намерении подписать мирный договор между Севером и Югом. Этого не было сделано после окончания Корейской войны.

Как заявил тогда Ким Чен Ын, северяне и южане должны объединиться, поскольку являются одним народом, который не должен быть разделён. На сегодняшний день стороны до сих пор находятся в состоянии перемирия.

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Что касается США, то поначалу Вашингтон не проявлял большого интереса к мирному диалогу с Пхеньяном. Однако впоследствии американская администрация также вступила в переговоры с КНДР. В июне 2018 года состоялся первый саммит северокорейского и американского лидеров — по его итогам было сделано совместное заявление, в котором говорилось о намерении Пхеньяна отказаться от ядерного оружия. США, со своей стороны, пообещали предоставить Северной Корее гарантии безопасности и снять санкции.

Однако выработка конкретного плана действий оказалась непростой задачей. Вашингтон заявил, что отменит экономические санкции в отношении КНДР только после того, как республика полностью уничтожит свои ядерные арсеналы.

Но Пхеньяну этот вариант внушает обоснованные опасения — у него уже есть негативный опыт договорённостей с Вашингтоном. В своё время значительно продвинуться в мирных переговорах с КНДР удалось администрации Билла Клинтона. Но после того, как Белый дом возглавил Джордж Буш-младший, все договорённости были просто аннулированы. Такой сценарий может повториться и сейчас, если Дональд Трамп проиграет в 2020 году президентские выборы, отмечают эксперты.

Тем не менее стороны настроены на продолжение переговоров — 13 апреля Ким Чен Ын заявил о том, что готов провести третий саммит с американским лидером. При этом Трамп ответил, что такая встреча станет «полезной».

Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

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© Leah Millis

Вместе с тем, по информации южнокорейского агентства «Рёнхап», власти КНДР требуют отстранить от участия в переговорах главу Госдепа Майка Помпео — руководитель американского дипломатического ведомства больше мешает диалогу, чем помогает, считают в Пхеньяне.

«Я опасаюсь, что если Помпео вновь будет участвовать в этих переговорах, то они зайдут в тупик», — приводят СМИ слова представителя МИД КНДР Квон Чон Гына.

Одновременно готовится новый раунд межкорейских переговоров, об этом заявил 15 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. «Теперь настало время в полной мере подготовиться к переговорам на высшем уровне между Югом и Севером», — приводит РИА Новости слова южнокорейского лидера.

«Сжигать мосты никто не собирается»

В преддверии переговоров с Сеулом и Вашингтоном председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Информация об этом появилась на сайте Кремля 18 апреля. Поездка северокорейского лидера запланирована на вторую половину апреля. А 17—18 апреля в Москве с визитом побывал спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн. В российской столице он встретился с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым, дипломаты договорились о продолжении диалога по северокорейской проблематике.

В России новость о проведении КНДР испытаний тактического оружия была встречена спокойно. Как заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, этот шаг Пхеньяна имеет политический подтекст.

Граница Северной и Южной Корей.

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© Lee Jae-Won

«Пхеньян как бы напоминает, что он не поддастся никаким санкциям, и продолжает развивать свои технологии, а потому единственно перспективным путём являются взаимные компромиссы, а не ультиматумы», — пояснил сенатор на своей странице в Facebook, добавив, что в этом контексте интересна реакция Белого дома.

Однако, комментируя северокорейские испытания, в американской администрации отметили, что пока не готовы дать развёрнутый ответ. При этом в оборонном ведомстве США сообщили, что средства слежения Пентагона не зафиксировали ракетные запуски.

Наибольшую тревогу информация о пусках вызвала в Сеуле. Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи приступил к анализу информации о состоявшихся испытаниях, чтобы понять намерения властей КНДР. Кроме того, «с обеспокоенностью» новость восприняли в Токио. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сейчас японская сторона собирает и анализирует информацию.

По мнению экспертов, и Вашингтон, и Сеул сегодня не станут нагнетать напряжённость в отношениях с КНДР. Тактическое оружие Северной Кореи не угрожает американской территории, что же касается Сеула, то администрация Мун Чжэ Ина с самого начала выступала за налаживание мира с Севером и заинтересована в продолжении переговоров.

«Санкции КНДР не нарушала, поэтому предъявить претензии было бы сложно, хотя при желании Вашингтон может представить любую реакцию — это зависит только от американского руководства, — пояснил Александр Воронцов в интервью RT. — Однако Дональд Трамп и Ким Чен Ын думают в перспективе о третьем саммите, поэтому захлопывать дверь для переговоров и сжигать мосты никто из них пока не намерен. То же самое относится и к Южной Корее, которая тоже не готова резко реагировать».

Со своей стороны, Ким Чен Ын хочет сегодня показать, что КНДР способна развивать оборонный потенциал страны, несмотря на санкции, тем самым надеясь укрепить свои позиции во время предстоящих переговоров, считают эксперты.

Как отметил Евгений Ким, в этой истории интересно то, что Ким Чен Ын впервые почти за полтора года появился в воинской части — это можно расценивать как политический жест.

«До этого времени СМИ не передавали сообщений о его появлении в армейских подразделениях. Скорее всего, он хотел дать всем понять, что Пхеньян не намерен сдаваться, а будет и далее работать не только над развитием экономики, но и над обороноспособностью страны. Скорее, это сигнал не Сеулу, а Вашингтону о том, что КНДР невозможно поставить на колени», — подытожил эксперт.