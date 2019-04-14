«Часть политической игры»: почему Ким Чен Ын ограничил для США сроки переговоров по денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын предупредил, что готов ждать изменений в позиции США по КНДР до конца текущего года. Северокорейский лидер считает, что американская администрация должна пересмотреть свой подход и предложить условия, отвечающие интересам обеих сторон. При этом Пхеньян обозначил готовность вернуться за стол переговоров и провести очередной дипломатический саммит. Заявления Ким Чен Ына получили отклик в Вашингтоне — Дональд Трамп согласился с необходимостью новой встречи и назвал отношения с северокорейским лидером «отличными». Перспектива полноценного диалога между США и КНДР сохраняется, отмечают эксперты. В то же время они считают, что переговорный процесс следует ускорить, так как после выборов 2020 года к власти в Соединённых Штатах может прийти президент, не настроенный на урегулирование ситуации.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с рядом заявлений по поводу продолжения переговоров с Вашингтоном. Политик подчеркнул, что намерен подождать до конца текущего года, пока американская администрация примет решение о смене своего подхода к диалогу.

До конца этого срока Ким Чен Ын готов «терпеливо ждать смелого решения США». Однако если Вашингтон будет придерживаться текущего курса, то рассчитывать на прогресс не приходится, пояснил Ким Чен Ын. Тезисы его выступления опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Провал переговоров на саммите в Ханое не сказался на личных отношениях лидеров КНДР и США, отметил Ким Чен Ын. Он также подчеркнул, что готов снова встретиться с американским президентом в том случае, если Соединённые Штаты смогут выработать приемлемое для обеих сторон решение и займут «правильную позицию».

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», КНДР

© KCNA/via REUTERS

«Я без колебания подпишу соглашение, только если оно будет написано таким образом, чтобы отвечать интересам КНДР и США, будет справедливым и взаимоприемлемым. И это будет полностью зависеть от того, какой позиции будут придерживаться США», — цитирует Ким Чен Ына ТАСС.

Кроме того, высший руководитель КНДР объяснил, почему предыдущий раунд переговоров завершился неудачно: Пхеньян тогда выразил готовность к «более серьёзным и надёжным» мерам и рассчитывал на ответные шаги со стороны США. Однако этого не произошло — американская сторона выдвинула невыполнимые требования, подчеркнул Ким Чен Ын. Это вызвало большие сомнения в искренности намерений Вашингтона по улучшению отношений с Пхеньяном, добавил лидер Северной Кореи.

Дональд Трамп уже отреагировал на заявления Ким Чен Ына. Глава Белого дома согласен с тем, что отношения между лидерами остаются не просто очень хорошими, но, возможно, даже «отличными». Трамп написал в Twitter о готовности провести ещё один саммит с Ким Чен Ыном — это позволит политикам полностью понять позиции друг друга. При этом слова лидера Северной Кореи о том, что США необходимо скорректировать подход к переговорам, Трамп комментировать не стал.

«Время работает на США»

Информация о готовности Ким Чен Ына и Дональда Трампа встретиться ещё раз сенсацией не стала — о том, что третий саммит должен состояться, ещё несколько дней назад заявил глава Госдепа Майк Помпео. Интрига заключается в том, с какими предложениями стороны выйдут на переговоры в этот раз, отмечают эксперты.

Также по теме Успеть до конца срока: к чему может привести ужесточение риторики США в отношении КНДР В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон надеется достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова к 2021 году. По мнению...

Напомним, прошедшая в конце февраля встреча северокорейского и американского лидеров не увенчалась успехом. Политики даже прервали диалог раньше намеченного срока, так и не подписав итоговое соглашение.

Комментируя действия политиков, Госдеп заявил о нежелании американской стороны идти на постепенные взаимные уступки в переговорах с Пхеньяном. Хотя следовать именно такой модели переговоров Вашингтон давно призывают Москва и Пекин — по мнению многих наблюдателей, Северная Корея заслуживает встречных шагов, ведь страна выполнила данные ранее обещания и остановила ракетные и ядерные испытания.

«В нашей администрации никто не выступает за поэтапный подход. Ожидается, что непременно будет проведена полная денуклеаризация, рассматриваемая как предварительное условие для всех остальных действий», — заявили в Госдепартаменте США.

Майк Помпео

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Под денуклеаризацией американские дипломаты подразумевают демонтаж всех объектов по производству оружейного урана и плутония, всех запасов боезарядов и расщепляющихся материалов, а также полное уничтожение межконтинентальных баллистических ракет.

В свою очередь, КНДР убеждена, что США неверно оценивают значение шагов северокорейской стороны, уже предпринятых для денуклеаризации. В Пхеньяне неоднократно заявляли, что американская администрация должна скорректировать свой подход, если Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров.

Такую позицию азиатского государства эксперты называют логичной. Ведь в случае одномоментной ликвидации всего ядерного арсенала у Пхеньяна не останется не только гарантий отмены санкций, но и гарантий безопасности. Также аналитики обращают внимание на тот факт, что о диалоге с КНДР в США заговорили только после появления у северокорейской армии полноценного ядерного арсенала.

К тому же нельзя не учитывать и то, что уничтожение ядерных боезарядов требует времени, а сделать это быстро невозможно. Как заявил ранее спецпомощник по вопросам объединения, дипломатии и безопасности президента Республики Корея Мун Чжон Ин, для ликвидации северокорейского арсенала потребуется около десяти лет.

По словам замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, недоверие и враждебность в переговоры двух лидеров внесли Помпео и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В свою очередь, глава Белого дома говорил, что готов проявить гибкость, но на практике никаких уступок сделано не было.

Вашингтон объясняет срыв подписания итогового документа тем, что северокорейское руководство якобы потребовало отменить все санкции. В Пхеньяне представили другую версию, согласно которой речь шла только о частичном снятии ограничений, введённых в 2016 году Совбезом ООН.

Несмотря на очевидную необходимость продолжения диалога, эксперты сомневаются в том, что Вашингтон действительно пойдёт на какие-либо уступки.

«Санкции начинают оказывать всё большее воздействие на северокорейскую экономику. Это не приведёт к достижению целей американцев, но может создать серьёзные трения внутри КНДР. Поэтому в Вашингтоне уверены, что время работает на США», — пояснил профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью RT.

Правда, у этой логики есть серьёзный изъян, добавил Ланьков. Дело в том, что руководство КНДР не пойдёт первым на сдачу ядерного оружия и опасные, на взгляд Пхеньяна, условия, даже если в стране начнётся голод.

«Сохранение текущего порядка, собственной государственности — приоритетная задача для властей Северной Кореи», — считает эксперт.

«Трамп способен на компромисс»

На фоне заявлений Пхеньяна о готовности прекратить переговоры Дональд Трамп объявил, что якобы распорядился не вводить против КНДР новый пакет санкций, который, по его словам, уже подготовило и анонсировало Министерство финансов США.

«Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к уже существующим в отношении КНДР. Сегодня я распорядился отменить эти дополнительные санкции», — написал он в Twitter.

Что интересно, ведомство не заявляло о новых мерах против КНДР. В пресс-службе Белого дома тоже не смогли пояснить, о каких именно ограничениях сообщил президент.

Межкорейский промышленный комплекс Кэсон

Reuters

© Kim Hong-Ji

По мнению экспертов, Трамп попытался показать, что способен проявить гибкость, однако его заявление носит исключительно медийный характер, тогда как на практике глава Белого дома отнюдь не поощряет ослабление ограничений против КНДР. Так, 11 апреля Трамп заявил, что Соединённые Штаты выступают против того, чтобы промышленный комплекс в регионе Кэсон возобновил свою работу. «В надлежащее время у меня будет большая поддержка. Но сейчас — не время для этого», — подчеркнул Трамп.

Напомним, промышленный технопарк в Кэсоне был создан в начале 2000-х совместными усилиями Сеула и Пхеньяна, он находится на северокорейской территории. К 2012 году на базе технопарка было создано более 50 тыс. рабочих мест, в основном для жителей КНДР. Но в 2013 году его работа была приостановлена из-за эскалации напряжённости в отношениях двух стран.

По мнению экспертов, Ким Чен Ын, так же, как и Дональд Трамп, делает подобные заявления в расчёте склонить ситуацию на свою сторону.

«Безусловно, заявление Ким Чен Ына о готовности ждать до конца текущего года — это ультиматум, — считает Андрей Ланьков. — Однако нужно учитывать, что далеко не все ультиматумы выполняются. Это скорее часть политической игры. Ким Чен Ын грозится возобновить ядерную программу, если США не пойдут на уступки, но что это даст Северной Корее?»

Эксперт полагает, что проведение нового саммита всё равно имеет смысл, несмотря на напряжённость между сторонами.

«Трамп всё же способен на компромисс. Не исключено, что им удастся договориться о частичном разоружении и отмене санкций, но для этого нужно много времени — возможно, понадобится несколько раундов переговоров», — считает Ланьков.

Кроме того, политологи отмечают, что серьёзным аргументом для ускорения переговоров служат предстоящие в 2020 году выборы президента США. Как пояснил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин, есть большой риск, что гарантии и договорённости, заключённые с действующей администрацией, будут перечёркнуты новым главой Белого дома, если Трампу не удастся переизбраться.

«У КНДР уже есть подобный негативный опыт: заметно прогрессировавшие при Билле Клинтоне отношения Джордж Буш — младший развернул на 180 градусов, включив КНДР в «ось зла». И если на президентских выборах в США выиграют демократы, то ситуация может резко поменяться. В Пхеньяне это хорошо понимают», — пояснил Жебин в интервью RT.

Эксперт согласен с тем, что сторонам выгодно продолжать диалог: несмотря на то что на предыдущей встрече не было подписано никаких документов, нет оснований считать, что отношения США и КНДР зашли в тупик. У стран есть взаимные интересы, поэтому шансы на прогресс в переговорах сохраняются.

«На данном этапе Трамп и Ким Чен Ын предпочли на время закрыть двери для переговоров, но не запереть их», — подытожил Жебин.