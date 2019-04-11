Трамп выступил против возобновления работы межкорейского комплекса в Кэсоне

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выступают против возобновления работы межкорейского Кэсонского индустриального комплекса, который находится на территории Северной Кореи.
Трамп выступил против возобновления работы межкорейского комплекса в Кэсоне
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«В надлежащее время у меня будет большая поддержка. Но сейчас — не время для этого», — сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что после того, как КНДР избавится от ядерного оружия, многие страны, включая Россию, Японию, Китай и Южную Корею, окажут поддержку КНДР.

Ранее советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что КНДР в случае нормализации отношений с США могла бы стать военным партнёром Соединённых Штатов. 

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