Трамп выступил против возобновления работы межкорейского комплекса в Кэсоне

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выступают против возобновления работы межкорейского Кэсонского индустриального комплекса, который находится на территории Северной Кореи.

Об этом сообщает ТАСС.

«В надлежащее время у меня будет большая поддержка. Но сейчас — не время для этого», — сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что после того, как КНДР избавится от ядерного оружия, многие страны, включая Россию, Японию, Китай и Южную Корею, окажут поддержку КНДР.

Ранее советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что КНДР в случае нормализации отношений с США могла бы стать военным партнёром Соединённых Штатов.