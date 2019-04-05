Помпео уверен в проведении очередной встречи Трампа и Ким Чен Ына
- Reuters
«Уверен, что будет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможен ли третий саммит США и КНДР.
При этом, как уточняет РИА Новости, Помпео надеется на то, что встреча состоится в скором времени.
28 февраля в Ханое завершился саммит двух стран. Как уточнялось впоследствии, сторонам не удалось прийти к соглашению.
Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor подвёл итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына.