СМИ: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Ханое призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына передать имеющееся в стране ядерное оружие и топливо Вашингтону, передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

По словам источника агентства, Трамп передал письмо с указанным предложением Ким Чен Ыну 28 февраля в отеле «Метрополь» в столице Вьетнама.

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Северная Корея согласится провести денуклеаризацию, страну ожидает процветание.

28 февраля в Ханое завершился саммит двух стран. Как уточнялось впоследствии, сторонам не удалось прийти к соглашению.

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor подвёл итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына.