СМИ: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
По словам источника агентства, Трамп передал письмо с указанным предложением Ким Чен Ыну 28 февраля в отеле «Метрополь» в столице Вьетнама.
Ранее Трамп заявил, что в случае, если Северная Корея согласится провести денуклеаризацию, страну ожидает процветание.
28 февраля в Ханое завершился саммит двух стран. Как уточнялось впоследствии, сторонам не удалось прийти к соглашению.
Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor подвёл итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына.