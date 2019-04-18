Ким Чен Ын отметил важность испытаний нового оружия для обороны КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа, отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

«Уважаемый высший руководитель отметил, что разработка и усовершенствование этой системы оружия имеет весьма большое значение для укрепления боеспособности Народной армии», — отмечается в сообщении.

В ЦТАК рассказали, что в испытательной стрельбе по различным целям в полном объёме проверены все проектированные показатели этого оружия.

«Уважаемый высший руководитель наблюдал мощь тактического управляемого оружия нового типа и отметил, что учёные и рабочий класс оборонной отрасли справились с ещё одним большим делом для повышения обороноспособности страны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о «большой обеспокоенности» правительства Японии в связи с сообщением об испытании нового тактического управляемого оружия в КНДР.