Ким Чен Ын отметил важность испытаний нового оружия для обороны КНДР
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«Уважаемый высший руководитель отметил, что разработка и усовершенствование этой системы оружия имеет весьма большое значение для укрепления боеспособности Народной армии», — отмечается в сообщении.
В ЦТАК рассказали, что в испытательной стрельбе по различным целям в полном объёме проверены все проектированные показатели этого оружия.
«Уважаемый высший руководитель наблюдал мощь тактического управляемого оружия нового типа и отметил, что учёные и рабочий класс оборонной отрасли справились с ещё одним большим делом для повышения обороноспособности страны», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о «большой обеспокоенности» правительства Японии в связи с сообщением об испытании нового тактического управляемого оружия в КНДР.