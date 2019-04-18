Ким Чен Ын отметил важность испытаний нового оружия для обороны КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын, который руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа, отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил важность испытаний нового оружия для обороны КНДР
  • © Reuters

«Уважаемый высший руководитель отметил, что разработка и усовершенствование этой системы оружия имеет весьма большое значение для укрепления боеспособности Народной армии», — отмечается в сообщении.

В ЦТАК рассказали, что в испытательной стрельбе по различным целям в полном объёме проверены все проектированные показатели этого оружия.

«Уважаемый высший руководитель наблюдал мощь тактического управляемого оружия нового типа и отметил, что учёные и рабочий класс оборонной отрасли справились с ещё одним большим делом для повышения обороноспособности страны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о «большой обеспокоенности» правительства Японии в связи с сообщением об испытании нового тактического управляемого оружия в КНДР.

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