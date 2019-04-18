КНДР требует от США заменить Помпео на переговорах

КНДР требует от США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство иностранных дел КНДР.

Отмечается, что МИД обвиняет Помпео в том, что он преуменьшает значение комментариев северокорейского лидера Ким Чен Ына, который заявил, что Вашингтон до конца года должен предложить взаимоприемлемые условия для продолжения переговоров по денуклеаризации.

18 апреля стало известно, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны.