«Особый режим полёта и мощная боеголовка»: КНДР провела испытания нового тактического оружия

В Северной Корее в присутствии лидера государства Ким Чен Ына состоялись испытания нового типа тактического управляемого оружия. Как сообщает ЦТАК, система обладает «особым режимом полёта» и «мощной боеголовкой». Как подчеркнул руководитель КНДР, это вооружение существенно укрепит обороноспособность страны. В США заявили, что пока не комментируют новости из Пхеньяна, а Токио и Сеул пытаются установить, какое оружие появилось у КНДР.

В КНДР состоялись испытания нового типа тактического управляемого оружия. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, на полигоне во время тестовых запусков присутствовал глава государства Ким Чен Ын.

О каком именно оружии идёт речь, в заявлении ЦТАК не говорится. Между тем отмечается, что новая система вооружения обладает «особым режимом полёта» и «мощной боеголовкой». Испытания проводились при различных режимах стрельбы по разным целям для проверки всех показателей спроектированного оружия.

Как отметил лидер КНДР, завершение разработки этой системы вооружения является важным событием для увеличения боевой мощи Народной армии.

«Уважаемый высший руководитель наблюдал мощь тактического управляемого оружия нового типа и отметил, что учёные и рабочий класс оборонной отрасли справились ещё с одним большим делом для повышения обороноспособности страны», — говорится в сообщении ЦТАК.

Добавим, что это уже не первый случай, когда Северная Корея проводит испытания неядерных видов вооружения. Так, в ноябре 2018 года КНДР успешно провела тестирование неназванного «высокотехнологичного оружия», которое было разработано незадолго до этого. Ракетные пуски также прошли под руководством Ким Чен Ына.

По данным агентства Reuters, это первое испытание оружия, проведённое Пхеньяном публично с момента второго саммита лидеров КНДР и США во вьетнамском Ханое, состоявшегося 27—28 февраля. Эта встреча завершилась без подписания итогового соглашения. К тому же диалог между сторонами был прерван раньше запланированного. По мнению аналитиков, Вашингтон не захотел идти на уступки, в частности в вопросе ядерного разоружения Корейского полуострова.

Вместе с тем подчёркивается, что «тактический тип вооружений», испытанный КНДР, подразумевает оружие ближнего действия, а не баллистические ракеты большой дальности, которые рассматриваются Соединёнными Штатами как угроза.

Администрация президента США ознакомилась с сообщениями об испытаниях, сообщили в Белом доме, подчеркнув, что пока не готовы дать развёрнутый комментарий. Наряду с этим в Пентагоне заявили, что представители Северного командования Вооружённых сил Соединённых Штатов и Стратегического командования ВС США не зафиксировали ракетных пусков.

При этом в Сеуле сообщили, что Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи анализирует сведения о проведённых испытаниях, чтобы понять намерения Пхеньяна. Южнокорейские военные эксперты полагают, что за термином «новый тип тактического оружия» могут скрываться многоцелевые крылатые ракеты с дальностью полёта около 20 км. Об этом, в частности, свидетельствует формулировка «различные режимы стрельбы по разным целям».

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В Токио также собирают информацию об испытаниях.

«Правительство с большой обеспокоенностью относится к этому факту. Мы занимаемся сбором и анализом всей соответствующей информации», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Возможный первый визит Ким Чен Ына в Россию

На этой неделе появились сообщения о предстоящем визите в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подготовка к нему ведётся в активном режиме.

«Как только будет полная ясность по срокам проведения этой встречи и по месту её проведения, мы вас проинформируем. Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем», — пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля.

Спустя сутки он подчеркнул, что новых сведений по этому вопросу нет. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может пройти в корпусе S Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Эту информацию подтвердили представители вуза.

К тому же в этом секторе университета появилась табличка с текстом: «В связи с приездом Ким Чен Ына копицентр закрывают с 17 до 24 апреля. Проявите солидарность, печатайте в корпусе В».

Отмечается также, что представители Северной Кореи приступили к подготовке визита Ким Чен Ына во Владивосток. Так, чиновник Ким Чхан Сон, занимающий должность управделами лидера КНДР, осматривал железнодорожный вокзал российского города на предмет безопасности.

«Про усиление режима охраны пока не сообщали, однако всем сказали, что необходимо быть начеку в связи со скорым приездом корейцев», — подчеркнул сотрудник вокзала.

В то же время служба новостей FNN японской телекомпании Fuji TV опубликовала в Twitter фотографию Ким Чхан Сона в административном центре Дальневосточного федерального округа РФ.

Согласно данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын впервые прибудет в Россию во вторник, 23 апреля.