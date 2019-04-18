«Прямой диалог»: Ким Чен Ын в апреле впервые посетит Россию

Владимир Путин примет в России Ким Чен Ына. Как сообщили в пресс-службе Кремля, визит председателя Госсовета КНДР состоится во второй половине апреля. В последний раз лидер Северной Кореи посещал Россию в 2011 году — тогда этот пост занимал Ким Чен Ир. По мнению экспертов, предстоящие переговоры позволят Пхеньяну заручиться поддержкой Москвы, которая наряду с Китаем может стать одним из гарантов стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В апреле в Россию впервые приедет лидер КНДР Ким Чен Ын, заявила пресс-служба администрации президента России.

«По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», — говорится в сообщении.

В Кремле также пояснили, что мероприятие пока ещё находится в стадии подготовки.

«Как только будет информация окончательная по всем модальностям встречи, времени, месту, мы вас проинформируем», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Российские и зарубежные СМИ ранее сообщали, что в ближайшее время ожидаются переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

В частности, накануне РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что саммит может пройти в корпусе S Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

«Скорее всего, закроют всё в корпусе, готовятся к приезду Путина и встрече (с Ким Чен Ыном. — RT)», — сказал сотрудник ДВФУ.

При этом у главного спортивного зала вуза появилась табличка с надписью: «С 17 по 30 апреля по техническим причинам зал закрыт».

К тому же представители Пхеньяна осмотрели железнодорожный вокзал Владивостока. Там был замечен северокорейский чиновник Ким Чхан Сон, занимающий должность управделами лидера КНДР.

Его фотография в административном центре Дальневосточного федерального округа РФ была опубликована в Twitter службой новостей FNN японской телекомпании Fuji TV.

«Про усиление режима охраны пока не сообщали, однако всем сказали, что необходимо быть начеку в связи со скорым приездом корейцев», — подчеркнул сотрудник вокзала.

Наряду с этим газета «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах сообщила, что проведение встречи планируется во Владивостоке до отлёта Путина в Пекин на саммит «Один пояс — один путь», который пройдёт 26—27 апреля.

Как полагает источник, в ходе беседы будет сделан акцент на политических и дипломатических решениях проблем Корейского полуострова. Российская сторона, по его словам, подтвердит необходимость частичной отмены санкций в отношении Пхеньяна в ответ на принимаемые Северной Кореей меры по ядерному разоружению.

В то же время остаётся открытым вопрос, каким образом Ким Чен Ын прибудет на территорию РФ. Согласно одной из версий, лидер КНДР может прилететь во Владивосток на борту Ту-204, который во вторник, 23 апреля, в 11:00 (04:00 мск) должен прибыть из Пхеньяна. Этот рейс появился вне графика — по расписанию перелёты между двумя городами совершаются по понедельникам и пятницам.

Однако южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники предполагает, что Ким Чен Ын возьмёт пример со своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена и прибудет в Приморский край поездом.

Напомним, что в 2011 году состоялся последний на данный момент саммит на высшем уровне между Россией и Северной Кореей. Встреча прошла в закрытом военном городке под Улан-Удэ, где занимавший на тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев и Ким Чен Ир провели переговоры в формате «один на один». Отец действующего лидера КНДР прибыл в Бурятию на литерном бронированном поезде из 17 вагонов.

Ким Чен Ир и Дмитрий Медведев во время переговоров в августе 2011 года

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Ключевые мировые игроки в ожидании этой встречи»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов выразил надежду на то, что первый визит Ким Чен Ына в Россию пройдёт удачно и будет носить стратегический характер.

«Я очень надеюсь, что визит состоится — во-первых и будет результативным — во-вторых. Не будем забывать также, что КНДР является соседом России, это страна, с которой мы граничим. И без прямого разговора очень трудно обеспечить мир, спокойствие и стабильность на наших дальневосточных рубежах, поскольку там очень много всего завязано в тугой узел. Насколько я знаю, к этой встрече все относятся очень серьёзно, в том числе в Вашингтоне и Пекине. Так что этот саммит действительно важен и необходим», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к международной изоляции Пхеньяна и между странами поддерживается совершенно нормальный диалог.

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«Наши отношения с КНДР не прекращались ни на минуту. У нас идёт активный диалог на уровне исполнительной власти, парламентов, партий, также активно развивается региональное сотрудничество. К тому же мы не считаем, что санкционная политика — это единственный метод разговора с государством. Поэтому здесь Россия как раз играет роль серьёзного партнёра Северной Кореи, и там, в Пхеньяне, это очень хорошо знают», — подчеркнул Климов в беседе с RT.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил, что разговоры о визите Ким Чен Ына в РФ велись больше года.

«Этот визит ждут во многих странах. Он важен и для всех государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень важно, чтобы отношения выстраивались по многовекторной схеме, чтобы Северная Корея имела возможность почувствовать гарантии поддержки и стабильности в данном регионе с разных сторон. Чтобы не только Китай был одним из гарантов ситуации в регионе и не только Соединённые Штаты предлагали свои пути решения, но и другие крупные игроки имели здесь возможность так или иначе корректировать ситуацию», — подчеркнул Солонников в разговоре с RT.

Он добавил, что представители российского бизнеса также надеются на укрепление торгово-экономических связей между РФ и КНДР, поскольку они рассчитывают активизировать взаимодействие со всем Корейским полуостровом.