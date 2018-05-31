«Предельно деликатно»: Лавров призвал не подгонять переговорный процесс США и КНДР

В Пхеньяне прошли переговоры министров иностранных дел России и Северной Кореи. Сергей Лавров приветствовал планы Пхеньяна и Вашингтона провести встречу на высшем уровне. Глава российского МИД призвал вовлечённые в переговорный процесс стороны избегать резких движений и не пытаться искусственно подгонять развитие ситуации. По его словам, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова многокомпонентен, однако полное решение ядерной проблемы возможно только при отмене санкций. Напомним, что США и КНДР продолжают подготовку к саммиту, даже после заявления Дональда Трампа об отмене запланированной встречи.

В четверг, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом для встречи с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Это уже вторые переговоры глав дипломатических ведомств стран за последние два месяца. Встреча прошла перед ожидаемым 12 июня саммитом США — КНДР с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«Мы приветствуем те контакты, которые в последние месяцы развиваются между КНДР и Южной Кореей, КНДР и США. Приветствуем уже состоявшиеся саммиты между Пхеньяном и Сеулом и планируемые встречи на высшем уровне между руководством КНДР и США», — заявил Лавров по итогам переговоров с северокорейским министром.

Глава российского МИД отметил «деликатный» характер ситуации и призвал стороны диалога действовать «предельно деликатно, не пытаться делать резких движений» и «искусственно подгонять» этот чрезвычайно важный, но ещё очень хрупкий процесс. Лавров подчеркнул, что все вовлечённые стороны должны в полной мере ощущать ответственность за происходящее. По его словам, необходимо избегать искушения «требовать всё и сразу», поскольку вопрос денуклеаризации Корейского полуострова многокомпонентен и неразрывно связан с безопасностью региона.

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать», — пояснил глава МИД России.

Российский министр также отметил, что Москва не имеет права вмешиваться в переговорный процесс и Пхеньян сам решит, какие гарантии со стороны Вашингтона считать достаточными для достижения договорённостей. Россия поддержит соглашения, отвечающие интересам всех сторон, включая Пхеньян, добавил он.

«Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учётом всех факторов. Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс», — прокомментировал Лавров позицию Москвы.

Министр также рассказал о перспективах расширения торгово-экономических связей России и КНДР в рамках решений Совета Безопасности ООН. В частности, добавил Лавров, в стадии подготовки находятся три соглашения о сотрудничестве между университетами двух стран.

Кроме того, министр иностранных дел России в ходе визита в КНДР принял участие в торжественных церемониях, посвящённых памяти российского дипломата Андрея Карлова, а также лидеров Северной Кореи — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Лавров возложил цветы к мемориальной доске с надписью: «Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов». Памятная доска с барельефом дипломата, работавшего чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР с 2001 по 2006 годы, установлена на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

«Процесс длительный»

Доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в комментарии RT отмечает, что Пхеньян готов к серьёзным переговорам на определённых условиях.

«Северяне готовы к серьёзным переговорам, прогрессу в рамках сокращения своих ядерных вооружений, но, естественно, на основе взаимных шагов, а не за бесплатно, — отмечает Воронцов. — Какие эти встречные шаги? Часть их они уже озвучивали неоднократно. Это прекращение или серьёзное сокращение масштабов ежегодных американо-южнокорейских маневров на границах с КНДР, неиспользование там носителей ядерного оружия».

Специалист согласен с главой российского МИД, что за один раунд переговоров такой большой комплекс вопросов урегулировать не представляется возможным.

«Если даже всё пойдёт в позитивном ключе, и все стороны будут искренне и конструктивно сотрудничать, то это потребует, на мой взгляд, даже не один год. Сначала переговоры начинаются в двустороннем формате, а затем выходят на проблемы региона и требует уже многостороннего участия той же шестёрки, поскольку это затрагивает интересы безопасности и России, и Китая, и Японии», — считает Воронцов.

Подготовка саммита США — КНДР

Отметим, что развитие переговорного процесса между Соединёнными Штатами и Северной Кореей продолжается, несмотря на заявление, сделанное на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил об отмене саммита с КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. В качестве причины были названы «гнев и открытая враждебность» со стороны Северной Кореи.

Решение американского лидера вызвало сожаление у главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом президент России Владимир Путин отметил, что Ким Чен Ын со своей стороны «сделал всё, что он предварительно обещал сделать». Российский лидер выразил надежду на продолжение диалога между США и КНДР.

«Если вы не будете вести себя агрессивно и не будете загонять Северную Корею в угол, результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие думают, и с меньшими затратами», — сказал Путин.

Позднее американский лидер допустил, что встреча всё же может состояться. Аналогичное заявление также сделал глава КНДР Ким Чен Ын. Он «выразил своё твёрдое намерение провести историческую встречу».

30 мая в Нью-Йорк прибыл высокопоставленный северокорейский чиновник — заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Его визит связан с инициативой по доработке деталей саммита. По словам госсекретаря США Майка Помпео, он провёл «хороший рабочий обед» с Ким Ён Чхолем.

«Провели хороший рабочий обед с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке. В меню присутствовали стейк, кукуруза и сыр», — написал он в Twitter.

Кроме того, 1 июня должна состояться очередная встреча лидеров Северной и Южной Корей. Таким образом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин проведут переговоры в третий раз, начиная с 27 апреля, когда они обменялись идеями по поводу реализации Пханмунджомской декларации, а также обсудили подготовку саммита США — КНДР.