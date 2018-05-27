Глава КНДР и президент Южной Кореи согласились провести переговоры на высшем уровне 1 июня
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Лидеры двух Корей согласились провести переговоры на высшем уровне 1 июня», — пишет агентство.
Leaders of two Koreas agree to hold high-level talks on June 1: KCNA https://t.co/BFDGBUNRiz— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 26 мая 2018 г.
Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР.