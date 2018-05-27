Глава КНДР и президент Южной Кореи согласились провести переговоры на высшем уровне 1 июня

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились о проведении переговоров на высшем уровне 1 июня.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Лидеры двух Корей согласились провести переговоры на высшем уровне 1 июня», — пишет агентство.

Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР. 

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