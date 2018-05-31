Помпео рассказал о «хорошем рабочем обеде» с представителем КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провёл «хороший рабочий обед» с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 мая 2018 г.

«Провели хороший рабочий обед с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке. В меню присутствовали стейк, кукуруза и сыр», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Помпео проводит встречу с высокопоставленным представителем КНДР.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.