Помпео рассказал о «хорошем рабочем обеде» с представителем КНДР
Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 мая 2018 г.
«Провели хороший рабочий обед с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке. В меню присутствовали стейк, кукуруза и сыр», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что Помпео проводит встречу с высокопоставленным представителем КНДР.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.