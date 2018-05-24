Эксперт оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Пхеньян делает один жест доброй воли за другим. Сейчас они будут ломать полигон», — напомнил эксперт.

По его словам, Вашингтон утверждает, что даст что-либо Пхеньяну только после полного разоружения и при уверенности, «что они были абсолютно искренними», а до этого времени санкции будут действовать.

Более того, отметил Асмолов, начинаются разговоры о пересмотре сделки, то есть говорят, что речь идёт не о денуклеаризации, а об отказе КНДР от любого оружия массового поражения.

Как полагает эксперт, неудивительно, что из-за попыток пересматривать условия Северная Корея так реагирует.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила о возможности отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына из-за враждебной политики американской стороны.