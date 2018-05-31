СМИ: Помпео встретился с высокопоставленным представителем КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с высокопоставленным представителем КНДР.

Об этом сообщает AFP

#BREAKING US Secretary of State Pompeo and senior North Korean official begin meeting: AFP — AFP news agency (@AFP) 30 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный северокорейский чиновник прибыл в Нью-Йорк, чтобы помочь в организации встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

27 мая Ким Чен Ын во время переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.