СМИ: Помпео встретился с высокопоставленным представителем КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео встретился с высокопоставленным представителем КНДР.

Об этом сообщает AFP

Ранее сообщалось, что высокопоставленный северокорейский чиновник прибыл в Нью-Йорк, чтобы помочь в организации встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

27 мая Ким Чен Ын во время переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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