Ким Чен Ын подтвердил своё намерение встретиться с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что глава Северной Кореи «выразил своё твёрдое намерение провести историческую встречу».

При этом он поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия, которые он приложил, чтобы встреча между Ким Чен Ыном и Трампом состоялась.

(URGENT) N. Korea leader Kim expresses "fixed will" for U.S.-N.K. summit: KCNA https://t.co/5jShs1OZhv — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 26 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что глава КНДР и президент Южной Кореи согласились провести переговоры на высшем уровне 1 июня.

26 мая Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.