Представитель КНДР прибыл в Нью-Йорк для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что он должен встретиться с госсекретарём США Майком Помпео, чтобы доработать детали планируемого 12 июня в Сингапуре саммита.
Ранее стало известно, что американская делегация прибыла в Северную Корею для обсуждения подготовки саммита США — КНДР.
27 мая Ким Чен Ын во время переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.