Представитель КНДР прибыл в Нью-Йорк для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Высокопоставленный северокорейский чиновник прибыл в Нью-Йорк, чтобы помочь в организации встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что он должен встретиться с госсекретарём США Майком Помпео, чтобы доработать детали планируемого 12 июня в Сингапуре саммита.

Ранее стало известно, что американская делегация прибыла в Северную Корею для обсуждения подготовки саммита США — КНДР.

27 мая Ким Чен Ын во время переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.