Представитель КНДР прибыл в Нью-Йорк для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Короткая ссылка
Высокопоставленный северокорейский чиновник прибыл в Нью-Йорк, чтобы помочь в организации встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Представитель КНДР прибыл в Нью-Йорк для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына
  • © AFP

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что он должен встретиться с госсекретарём США Майком Помпео, чтобы доработать детали планируемого 12 июня в Сингапуре саммита.

Ранее стало известно, что американская делегация прибыла в Северную Корею для обсуждения подготовки саммита США — КНДР.

27 мая Ким Чен Ын во время переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить