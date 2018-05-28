СМИ: Глава Южной Кореи может присоединиться к переговорам лидеров США и КНДР в Сингапуре
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве.
«Дискуссии о саммите только начаты, поэтому мы ждём их исхода. В зависимости от результата наш президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Ким Чен Ыну в Сингапуре», — заявил собеседник.
Ранее стало известно, что американская делегация прибыла в Северную Корею для обсуждения подготовки саммита США — КНДР.
27 мая Ким Чен Ын во время переговоров с Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.