СМИ: Ким Чен Ын приедет во Владивосток на бронепоезде

Короткая ссылка
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Владивосток на планируемую встречу с президентом России Владимиром Путиным на своём бронепоезде.
СМИ: Ким Чен Ын приедет во Владивосток на бронепоезде
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

По их данным, Ким Чен Ын может отправиться во Владивосток из Пхеньяна на поезде, так как расстояние между городами относительно небольшое.

Отмечается, что лидер КНДР может приехать в Россию двумя маршрутами — либо напрямую, либо через Китай.

Последним вариантом воспользовался его отец Ким Чен Ир в 2011 году, который поехал поездом на встречу с Дмитрием Медведевым, занимавшим пост президента России.

Ранее в Кремле сообщили об активной подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить