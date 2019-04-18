СМИ: Ким Чен Ын приедет во Владивосток на бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Владивосток на планируемую встречу с президентом России Владимиром Путиным на своём бронепоезде.

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

По их данным, Ким Чен Ын может отправиться во Владивосток из Пхеньяна на поезде, так как расстояние между городами относительно небольшое.

Отмечается, что лидер КНДР может приехать в Россию двумя маршрутами — либо напрямую, либо через Китай.

Последним вариантом воспользовался его отец Ким Чен Ир в 2011 году, который поехал поездом на встречу с Дмитрием Медведевым, занимавшим пост президента России.

Ранее в Кремле сообщили об активной подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына.