Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии

Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 19 апреля встретятся в Вашингтоне с главой японского МИД Таро Коно и министром обороны Японии Такэси Иваей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

«На встрече будут обсуждаться вопросы координации между США и Японией в условиях развития региональной безопасности, включая достижение окончательной, полностью подтверждённой денуклеаризации КНДР», — сообщается в тексте.

Также планируется обсудить «расширение возможностей союза США и Японии в традиционных и нетрадиционных областях» и «сотрудничество для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Участники также намерены обсудить дальнейшую реорганизацию вооружённых сил США в Японии.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии расценивает ракетно-ядерный потенциал КНДР как «большую угрозу» и выступает за его полную ликвидацию в проверяемой и необратимой форме.