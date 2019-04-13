США приблизились к «завершающим вопросам» в торговых переговорах с КНР

Соединённые Штаты и Китай приблизились «к завершающим вопросам» в торговых переговорах, сообщает AFP со ссылкой на американского министра финансов Стивена Мнучина.

#BREAKING US, China nearing "concluding issues" in trade talks, says Treasury Secretary Mnuchin pic.twitter.com/a7kTza4682 — AFP news agency (@AFP) 13 апреля 2019 г.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.