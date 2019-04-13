США приблизились к «завершающим вопросам» в торговых переговорах с КНР
- Reuters
#BREAKING US, China nearing "concluding issues" in trade talks, says Treasury Secretary Mnuchin pic.twitter.com/a7kTza4682— AFP news agency (@AFP) 13 апреля 2019 г.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.
В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.