Трамп заявил, что США и Китай «очень близки» к заключению сделки
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING US, China "very close" to trade deal, says Trump pic.twitter.com/gKppfAy49L— AFP news agency (@AFP) 4 апреля 2019 г.
Ранее в Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле.
В свою очередь, Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина королём Китая, а также рассказал, что находится в хороших отношениях с главой КНР.
В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.