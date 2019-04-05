Трамп заявил, что США и Китай «очень близки» к заключению сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.

Об этом сообщает AFP.

Ранее в Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле.

В свою очередь, Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина королём Китая, а также рассказал, что находится в хороших отношениях с главой КНР.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.