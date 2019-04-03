Трамп назвал Си Цзиньпина королём Китая

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Президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина королём Китая, а также рассказал, что находится в хороших отношениях с главой КНР.
Трамп назвал Си Цзиньпина королём Китая
  • Reuters

«Председатель КНР Си Цзиньпин — сильный человек. Я называю его королём, а он отвечает мне: «Но я не король, я председатель партии». Я сказал ему: «Нет, вы председатель на всю жизнь, а это значит король», — сказал Трамп, видео с его выступлением опубликовало издание South China Morning Post.

Американский президент заверил, что «Си Цзиньпину это понравилось».

Ранее в Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.

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