В Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле
«Мы всё ещё уверенно продвигаемся вперёд, в том числе и на этих переговорах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готова продолжать переговоры с представителями Китая по вопросам торгового соглашения в течение продолжительного времени.
В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.