В Белом доме отметили прогресс в переговорах США и Китая по торговле

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в интервью Fox News рассказал о продвижении в торговых переговорах США и Китая.

«Мы всё ещё уверенно продвигаемся вперёд, в том числе и на этих переговорах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готова продолжать переговоры с представителями Китая по вопросам торгового соглашения в течение продолжительного времени.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.