США готовы продлить торговые переговоры с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа готова продолжать переговоры с представителями Китая по вопросам торгового соглашения в течение месяцев. Об этом заявили в Национальном экономическом совете.

«Если на это потребуется ещё несколько недель или месяцы, то так тому и быть. Как заявлял президент, нам нужно достичь сделки, которая будет наилучшей для США», — цитирует ТАСС главу совета Лоуренса Кадлоу.

Он подчеркнул, что в данном случае срок не имеет первостепенного значения.

При этом Кадлоу допустил, что США могут отменить часть пошлин на китайские товары, но сохранить некоторые из них в качестве «рычага» давления.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время оформят новое торговое соглашение.