Денуклеаризация, санкции и сотрудничество: о чём говорили Путин и Ким Чен Ын на переговорах во Владивостоке

Во Владивостоке прошёл саммит лидеров России и Северной Кореи. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз, после чего переговоры продолжились в расширенном формате. Стороны обсуждали как вопросы двустороннего взаимодействия и расширения сотрудничества, так и актуальные международные проблемы, прежде всего урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Как российский президент, так и председатель Госсовета КНДР высоко оценили прошедший саммит и заявили о намерении укреплять отношения двух стран. Главы государств также отметили необходимость предоставить Пхеньяну гарантии безопасности для проведения разоружения и завершения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

В четверг, 25 апреля, во Владивостоке прошла серия мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который впервые прибыл в Россию. В центре внимания глав государств были вопросы двустороннего взаимодействия, а также актуальные международные проблемы — прежде всего урегулирование ситуации на Корейском полуострове и его денуклеаризация.

Лидеры двух стран почти два часа общались тет-а-тет, после чего переговоры продолжились в расширенном составе — с участием главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Юрия Трутнева, главы Минтранса Евгения Дитриха и других политиков и дипломатов.

Подводя итоги переговоров, российский лидер заявил, что они прошли конструктивно и по-деловому, в традиционной для Москвы и Пхеньяна дружеской атмосфере. По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется — во многом благодаря инициативам лидера КНДР.

«Россия стремится активно содействовать продвижению по пути политико-дипломатического урегулирования. Приветствуем шаги руководства КНДР, направленные на налаживание прямого диалога с США, нормализацию отношений между Севером и Югом Кореи. Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что со своей стороны Москва готова продолжать взаимодействие для снижения напряжённости на Корейском полуострове и укрепления безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Президент добавил, что прочного мира, стабильности и процветания в регионе удастся добиться при активном участии всех заинтересованных в этом стран.

В свою очередь, председатель Госсовета КНДР назвал Россию «дружественным великим соседом» и поблагодарил российского лидера за конструктивный и полезный характер прошедших переговоров. Он отметил приверженность курсу на построение дружеских отношений с Москвой и заявил о намерении придать импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

«Непрерывное развитие корейско-российских отношений не только полностью отвечает общим интересам, но и крайне необходимо для обеспечения мира и безопасности в регионе», — подчеркнул Ким Чен Ын.

В заключение официальной программы лидеры двух стран обменялись подарками: Ким Чен Ын подарил Путину традиционный корейский меч, а президент России преподнёс главе Северной Кореи шашку и набор стаканов с подстаканниками. Причём лидеры также обменялись монетками, поскольку дарение холодного оружия во многих странах считается плохой приметой.

«Восстановить силу международного права»

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин назвал Ким Чен Ына достаточно открытым человеком, интересным собеседником, который ведёт свободную дискуссию как по вопросам двусторонних отношений, так и по более щепетильным темам, включая санкции, отношения с США и денуклеаризацию Корейского полуострова.

Говоря об урегулировании ситуации в регионе, российский лидер подчеркнул необходимость восстановления верховенства закона: «Нужно восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяет положение, ситуацию в мире».

Он подчеркнул, что Северная Корея готова к денуклеаризации и разоружению, однако Пхеньяну нужны гарантии собственной безопасности и сохранения суверенитета страны, а подобные гарантии лежат в сфере международного права.

«Если мы будем действовать таким образом — шаг вперёд, два шага назад, то не добьёмся желаемого результата. А если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга (в данном случае имею в виду все вовлечённые стороны в решение северокорейской проблемы или денуклеаризацию Корейского полуострова)... то добиться этой цели в конечном итоге можно», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что итоги переговоров с руководством КНДР будут открыто обсуждаться как с Пекином, так и с Вашингтоном. Более того, Ким Чен Ын попросил проинформировать американскую сторону о своей позиции и тех вопросах, которые у него возникают в связи с происходящими на полуострове процессами.

«Что касается снижения угрозы ядерных конфликтов, это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения. Им нужны только гарантии своей безопасности, вот и всё», — добавил Путин.

Президент также рассказал, что на встрече поднимались вопросы возможной реализации ряда инфраструктурных проектов, которые обсуждались ещё при Ким Чен Ире, однако были заморожены. Речь идёт об организации прямого железнодорожного сообщения между югом Корейского полуострова и севером России с выходом на Транссиб, прокладке нефте- и газопровода, строительстве линий электропередачи. Причём в конце декабря произошла стыковка железных дорог Севера и Юга, однако по ряду причин первые составы пока не удаётся прогнать даже в тестовом режиме.

«Есть, видимо, дефицит суверенитета при принятии окончательных решений, есть какие-то союзнические обязательства у Республики Корея перед Соединёнными Штатами, и в какой-то момент всё останавливается... Будем над этим спокойно, напряжённо и терпеливо работать. Надеюсь, что когда-то мы сможем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше», — заметил Путин.

«Россия может очень сильно повлиять на будущее Корейского полуострова»

Власти ряда стран Северо-Восточной Азии уже отреагировали на прошедшие во Владивостоке переговоры. Так, официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что в Пекине рады видеть, как два дружественных соседа Китая укрепляют свои отношения на высоком уровне.

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что прошедший саммит «внесёт конструктивный вклад в полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установление вечного мира».

Южнокорейский лидер 25 апреля встретился с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По словам Мун Чжэ Ина, он ожидает, что переговоры лидеров КНДР и России послужат основой для возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, а также ускорения процесса денуклеаризации.

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, крайне важно, что переговоры прошли фактически в момент открытия в Пекине форума «Один пояс — один путь», поскольку поднимавшаяся тема о создании транспортно-логистических путей между Корейским полуостровом и Россией с дальнейшим выходом в Европу будет также обсуждаться в Китае.

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«Важно, что Россия продемонстрировала свою роль в данном контексте. Саммит крайне важен. Кроме того, что он важен отдельно для Северной Кореи, отдельно для политического диалога, он важен и как часть глобальной проекции России в новом мире», — подчеркнул эксперт.

При этом заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что Ким Чен Ыну было необходимо встретиться с Владимиром Путиным, поскольку Россия на протяжении долгого времени является важным участником и гарантом переговорного процесса по ядерной программе КНДР.

«Что касается результатов, нужно было просто «сверить часы», обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе экономического и энергетического. У нас есть планы по расширению нашего взаимодействия в контексте транспортно-логистической инфраструктуры. И, естественно, вопросы процесса денуклеаризации, по крайней мере, попыток предоставить с нашей стороны определённые гарантии Северной Корее, что если она пойдёт на определённые шаги, то можно будет говорить уже и об отмене международных санкций», — рассказал Данюк.

Собеседник RT обратил внимание на то, что случай КНДР является уникальным, потому что наложенные на Пхеньян санкции были приняты на уровне ООН при непосредственном участии России и Китая. И в этом плане Северная Корея заинтересована в том, чтобы создать себе имидж предсказуемого соседа.

«Подобного рода визит и встреча с нашим лидером говорит о том, что Пхеньян очень серьёзно относится к нашей стране. И в этом плане наша страна может в позитивном смысле очень сильно повлиять на будущее Корейского полуострова и тушение этой точки нестабильности», — подытожил эксперт.