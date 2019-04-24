Валютный конкурент: почему восстановление экономики КНР может подорвать позиции доллара США в мире

С начала 2019 года игроки мирового финансового рынка активнее покупают валюты и ценные бумаги развивающихся государств. В апреле глобальный интерес к рисковым активам усилился благодаря неожиданному улучшению экономических показателей Китая. Темпы роста ВВП страны перестали замедляться, а объёмы производства максимально увеличились за последние пять лет. Аналитики не исключают, что перемена в настроении инвесторов может помешать укреплению доллара США в мире.

С начала 2019 года мировые инвесторы значительно нарастили свои вложения в рисковые активы. Индекс MSCI Emerging Markets — индикатор фондовых рынков развивающихся стран — вырос почти на 13%, до 1090 пунктов. При этом в середине апреля показатель поднимался выше отметки 1096 пунктов. Такой результат наблюдался впервые с июня 2018 года.

Одновременно с ростом биржевых котировок развивающихся стран эксперты отмечают и заметное укрепление нацвалют этих государств. С начала года соответствующий индекс MSCI Emerging Market Currency прибавил 2,3% и вырос до уровня 1652 пунктов. По мнению аналитиков, игроки финансового рынка стали меньше реагировать на угрозы замедления мировой экономики и начали активнее покупать рисковые валюты и ценные бумаги.

«Аппетиты инвесторов к риску растут: рынки чувствуют, что слухи о возможном замедлении мировой экономики были сильно преувеличены», — отметил в беседе с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По мнению эксперта компании «Международный финансовый центр» Гайдара Гасанова, в апреле уверенность инвесторов подкрепило неожиданное улучшение экономических показателей Китая. По данным Государственного статистического управления КНР, в I квартале 2019 года рост ВВП страны оказался выше прогнозов аналитиков и составил 6,4%.

Более того, в марте розничные продажи в Китае рекордно увеличились за последние полгода — на 8,7%, инвестиции в основной капитал впервые за десять месяцев прибавили 6,3%, а рост объёмов промышленного производства стал максимальным с августа 2014 года и составил 8,5%. При этом несколько снизился и уровень безработицы — с 5,3% до 5,2%.

За первый месяц весны индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР вырос до 50,8 пункта. Показатель впервые с ноября 2018 года сумел подняться выше психологической отметки 50 пунктов. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Caixin.

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Отметим, индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов говорит о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Как пояснил Гайдар Гасанов, опубликованные данные превзошли ожидания инвесторов от предпринятых китайскими властями мер по стимулированию экономики. Речь идёт о действиях правительства КНР в сфере монетарной политики и налогового регулирования.

В 2018 году из-за торговой войны Пекина и Вашингтона темпы роста экономики Китая опустились до минимума за последние 28 лет. По данным Государственного статистического управления КНР, ВВП страны вырос на 6,6% против 6,8% в 2017-м. Значение оказалось самым низким с 1990 года.

Китайская работа

Любопытно, что одновременно с удорожанием активов развивающихся государств аналитики сегодня отмечают и укрепление курса доллара на мировом рынке к основным валютам. На сегодняшний день соответствующий индекс DXY впервые с мая 2017 года находится вблизи отметки 97,7 пункта.

По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Алена Сабитова, во многом наблюдаемое сегодня удорожание доллара вызвано слабостью валют других развитых государств. В первую очередь речь идёт о евро. Согласно прогнозу МВФ, в 2019 году рост экономики США замедлится до 2,3%, показатель еврозоны окажется заметно ниже и составит лишь 1,3%. На этом фоне, по словам Сабитова, в выборе основных валют инвесторы пока отдают предпочтение доллару.

Между тем, как полагают эксперты, уже до конца года американская валюта на глобальном рынке может оказаться под давлением. В условиях улучшения экономических показателей КНР и рисков надвигающейся рецессии в США инвесторы могут начать больше вкладывать именно в активы развивающихся стран.

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«Аппетит к риску может привести к потере стоимости долларовых активов, которые, согласно большинству прогнозов, подешевеют по крайней мере на 10—15% вслед за снижением курса самой американской валюты. Поэтому падающий спрос на казначейские бумаги США уже вызывает приток денег в валюты развивающихся рынков — не во все, но в самые надёжные и обеспеченные из них», — пояснил Пётр Пушкарёв.

Так, например, с начала 2019 года китайская валюта уже укрепилась к американской на 3,6% — с 6,95 до 6,7 юаней за доллар, и, по прогнозу Пушкарёва, в течение следующих 12 месяцев может подорожать до 6,5 юаней. Более того, по мере сокращения вложений в доллар игроки рынка будут постепенно скупать валюты и ценные бумаги России, ЮАР, Индии и Индонезии.

Согласно оценке Алена Сабитова, дополнительным драйвером для активов развивающихся стран также могло бы стать разрешение тарифного конфликта между США и КНР. Как отметил эксперт, если стороны сумеют договориться о сделке, это приведёт к восстановлению темпов роста мировой экономики.

В то же время в условиях сохраняющейся неопределённости в торговых отношениях двух государств многие инвесторы всё ещё проявляют осторожность. В результате, как ожидается, изменение курса доллара на мировом рынке будет происходить постепенно. Так, по словам Пушкарёва, к концу года индекс DXY может снизиться до уровня 90—95 пунктов.