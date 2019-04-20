Нештатная ситуация: почему в США ожидается экономический спад к лету 2020 года

Две трети финансовых директоров международных компаний прогнозируют рецессию в экономике США к лету 2020 года. Эксперты говорят о снижении темпов роста ВВП государства, постепенном увеличении безработицы, спаде деловой активности. При этом, по оценке экономистов, одной из главных угроз для Вашингтона остаётся возможный кризис долговой системы государства.

Большинство финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США летом 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Перспективы глобального бизнеса» американского Университета Дьюка.

Среди 1,5 тыс. опрошенных финдиректоров 67% ожидают наступления рецессии в Соединённых Штатах к III кварталу 2020 года. При этом 38% не исключают начала экономического спада уже в начале следующего года.

«Большинство финансовых директоров уверены, что в течение примерно 16 месяцев США столкнутся с рецессией. Хотя дата её начала оказалась чуть позже, чем нам говорили ещё в прошлом квартале, существует единое мнение, что спад приближается», — считает профессор финансов Университета Дьюка и руководитель исследования Джон Грэм.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, показатели американской статистики свидетельствуют о завершении бизнес-цикла в экономике Соединённых Штатов. Традиционно такая ситуация сопровождается снижением темпов роста экономики, увеличением безработицы и спадом деловой активности.

Ещё во II квартале 2018 года рост ВВП США достиг максимального значения за последние несколько лет и составил 4,2%, но затем показатель начал снижаться и уже в IV квартале сократился до 2,2%. Такие данные приводит Бюро экономического анализа (BEA) американского Министерства торговли.

Согласно данным ведомства, одновременно с замедлением экономического роста в Соединённых Штатах начала постепенно расти безработица. В октябре 2018-го этот показатель опустился до минимума почти за 50 лет и составил 3,7%, но уже в январе 2019-го индикатор вырос до 4%, а на сегодняшний день остаётся вблизи 3,8%.

Американский индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг также следует общему тренду на замедление экономики. Согласно предварительным данным аналитического агентства IHS Markit, в апреле он упал до отметки 52,8 пункта. Значение стало минимальным с сентября 2016 года.

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«Хотя общие темпы роста экономики и создания рабочих мест остаются относительно высокими, замедление, скорее всего, продолжится. Ожидания компаний относительно будущего роста упали до одного из самых низких уровней за всё время исследований с 2012 года», — прогнозирует главный бизнес-экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Как рассказал в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский, одной из причин для опасений по поводу грядущей рецессии в США стали недавние обстоятельства на рынке госдолга страны. В конце марта доходность гособлигаций Соединённых Штатов со сроком погашения десять лет оказалась ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца.

Подобная ситуация традиционно складывается перед наступлением кризиса и в последний раз наблюдалась в 2007 году.

Ранее экономисты американской аналитической компании Bianco Research проследили связь между разницей в доходностях гособлигаций Соединённых Штатов и всеми случаями наступления рецессии в США за последние 50 лет. Как спрогнозировали эксперты агентства на основе своего исследования, до начала нового спада в экономике США может оставаться меньше 300 дней.

Потеря контроля

Ряд экспертов считают, что в ситуации с доходностью амриканских госбумаг виновата ФРС США — аналог центробанка страны.

В 2018 году ФРС четыре раза повысила базовую ставку (до 2,25—2,50% годовых) и ещё в декабре планировала два повышения на 2019 год. Впрочем, уже в январе Федрезерв заметно сменил тон, а в марте топ-менеджеры и вовсе решили сохранить ставку до конца года. Как объяснил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, резкое изменение политики ФРС может быть следствием серьёзных проблем в экономике США.

Мировой финансовый кризис 2008 года вынудил руководство ФРС смягчить денежно-кредитную политику и понизить процентную ставку до рекордно низкого уровня — от 0 до 0,25% годовых. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.

Курс на повышение процентной ставки американский центробанк взял только с декабря 2015 года. Такое ужесточение политики принимается, чтобы защитить экономику от перегрева. Рост ставок повышает стоимость заимствований для американского бизнеса и несколько ослабляет общую экономическую активность в стране.

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Между тем признаки нового экономического замедления заставили ФРС прекратить ужесточение монетарной политики. Теперь на фоне опасений новой рецессии эксперты не исключают очередную смену курса Федрезерва в сторону снижения ставок.

Любопытно, что желание ФРС уберечь экономику от перегрева за счёт повышения ставок частично ослабило эффект от налоговой реформы Дональда Трампа. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. В конце 2017 года глава Белого дома подписал закон о снижении налога на прибыль для американских компаний с 35% до 21%. Как ожидалось, эта мера должна была стать одним из драйверов роста экономики.

В результате Дональд Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за слишком стремительное повышение ставок. По словам эксперта по международным рынкам «БКС Брокер» Оксаны Холоденко, хотя американский центробанк больше не ужесточает свою политику, налоговая реформа уже перестала поддерживать рост ВВП страны. Более того, у США не осталось возможностей простимулировать экономику за счёт новых налоговых послаблений для бизнеса.

«В 2015 году ФРС начала процесс сворачивания монетарного стимулирования. Тем временем эффект от налоговой реформы начал иссякать, а новых масштабных фискальных стимулов пока не предвидится из-за растущего госдолга Штатов и политического раскола в стране», — подчеркнула Холоденко.

Зов долга

Объём государственного долга Соединённых Штатов составляет рекордные $22,2 трлн. Такие данные приводит официальный портал Usdebtclock.org.

По мнению Петра Пушкарёва, одновременно с рисками новой экономической рецессии наибольшую угрозу для США представляет возможный кризис долговой системы. В последнее время государства постепенно снижают объёмы новых вложений в гособлигации Штатов, при этом обслуживание госдолга становится всё более затруднительным для страны.

«Многие инвесторы не хотят больше вкладываться в госдолг США, поскольку уже имеют слишком много денег в этом «кармане», а самим Соединённым Штатам становится всё сложнее выплачивать проценты по долгу, не прибегая к «печатному станку». Именно эти проблемы финансовая элита, вероятно, и пытается замаскировать и больше предпочитает говорить о рецессии», — пояснил Пушкарёв.

По прогнозу аналитика, текущая ситуация вместе с постепенным отходом Европы и Азии от долларовых расчётов может привести к снижению курса американской валюты на 10—15%, что дополнительно снизит спрос на казначейские бумаги Соединённых Штатов.