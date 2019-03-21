Игра на спад: с чем связано ослабление курса доллара США

В четверг, 21 марта, курс доллара США снижается к рублю и близок к минимальному значению с начала августа 2018 года. Эксперты связывают ослабление американской валюты с итогами заседания ФРС США. Американский центробанк сохранил на прежнем уровне базовую ставку до конца 2019 года и объяснил свои действия замедлением роста экономики Штатов. Аналитики полагают, что курс доллара может остаться на низком уровне вслед за ростом интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

В четверг, 21 марта, курс американской валюты опускался ниже 63,7 рубля, вплотную приближаясь к минимальным значениям с начала августа 2018 года.

В ходе торгов на Московской бирже заметный рост демонстрировали и фондовые индексы. Так, индекс РТС прибавлял более 1%, поднявшись выше отметки 1240 пунктов — максимального значения с начала апреля 2018 года.

Эксперты связывают позитив на российском рынке с итогами заседания ФРС США, которое завершилось 20 марта. Накануне индекс доллара к шести основным мировым валютам потерял более 0,5% за полтора часа и опустился до минимального значения с начала февраля.

Топ-менеджеры ФРС решили сохранить базовую ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. В Федрезерве объяснили своё решение замедлением роста ВВП США и снижением экономической активности в начале года по сравнению с показателями IV квартала 2018-го.

Речь идёт о замедлении роста потребления домохозяйств и инвестиций бизнеса в основной капитал в I квартале. Об этом говорится в итоговом заявлении ФРС.

Руководство Федрезерва также понизило оценку роста ВВП Соединённых Штатов в 2019 году до 2,1% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,3%. Безработица в США в текущем году вырастет до 3,7% вместо ранее ожидавшихся 3,5%. Прогноз по инфляции был снижен с 1,9% до 1,8%.

«Экономика США стоит на грани появления настоящих трудностей, и ФРС своей политикой стремится отсрочить этот момент. Возможно, им удастся выиграть полгода-год, но большая часть экономических показателей говорит о том, что Соединённые Штаты перегрели свою экономику за последнее время, в том числе налоговыми реформами Дональда Трампа. После высоких темпов роста в предыдущие два года должен начаться технический откат», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Тем временем Федрезерв решил полностью отказаться от планов дальнейшего повышения ставки в 2019 году. В следующем году регулятор рассчитывает поднять ставку один раз, в 2021-м — взять очередную паузу в ужесточении монетарной политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что наступило время проявить терпение.

«Имеющиеся данные не дают никакого сигнала, что нам нужно двигаться в том или ином направлении», — цитирует Reuters Пауэлла.

Эксперты напомнили, что первоначально участники мирового финансового рынка ожидали двух повышений ставки в 2019 году. После январского заседания Федрезерва аналитики говорили уже об одном увеличении.

Свести баланс

Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин полагает, что наиболее важной информацией для рынка стало даже не решение по ставке, а планы сокращения объёма ценных бумаг на балансе Федрезерва.

«В настоящее время банки не так зависимы от ставки, поскольку мало под неё занимают, денег у них и так хватает. Гораздо важнее заявление о том, что баланс ФРС не будет снижаться, а может, даже опять начнёт расти», — пояснил RT Максим Шеин.

Также по теме Давление слов: почему итоги первого в 2019 году заседания ФРС США ослабили курс доллара 31 января индекс Мосбиржи поднялся до исторического максимума, а курс доллара впервые с ноября 2018 года опустился до 65,2 рубля....

Федрезерв принял решение замедлить процесс продажи активов, находящихся на балансе регулятора, за счёт сокращения объёма ежемесячных продаж облигаций с $30 млрд до $15 млрд. Уменьшение покупок начнётся в мае, а в конце сентября продажи будут полностью остановлены.

Ранее ФРС активно скупала ценные бумаги, в результате чего с 2008 по 2015 год стоимость приобретённых активов на балансе регулятора выросла с $8,9 млрд до $4,5 трлн. Такие данные представлены на официальном сайте Федрезерва.

В настоящее время Федрезерв проводит политику количественного ужесточения, то есть продаёт активы со своего баланса. В 2018 году регулятор избавился от ценных бумаг на $400 млрд.

«Сейчас на балансе ФРС находится порядка $4 трлн, и до конца года планировалось сократить этот объём до $3,5 трлн. Продажа облигаций Федрезервом вымывает денежные средства с финансового рынка, что негативно для финансового сектора и экономики в целом», — пояснил Алексей Коренев.

Опрошенные RT эксперты полагают, что основную выгоду от решения ФРС по сохранению базовой ставки могут получить рисковые активы — акции, которые станут привлекательнее для инвестирования, чем государственные ценные бумаги США.

Аналитики прогнозируют, что неизменность ставки ФРС и следующее за этим снижение доходности американских гособлигаций поддержит интерес инвесторов к активам развивающихся рынков. Так, индекс развивающихся рынков (MSCI) накануне находился на отметке 1068 пунктов — максимальном уровне с конца августа 2018 года.