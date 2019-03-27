Ставка на риск: почему политика Федрезерва может угрожать экономике США

С начала 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США — аналог центробанка — резко поменяла свою политику и всерьёз насторожила мировых инвесторов. Теперь экономисты сомневаются в способности Федрезерва противостоять новому кризису. Всё дело в неожиданном решении сохранить базовую ставку до конца года, которое ударило по рынку гособлигаций и стало сигналом скорой рецессии в Штатах. Критика обрушилась и на не имеющего экономического образования руководителя ФРС Джерома Пауэлла. Как отмечают некоторые аналитики, дальнейшее ухудшение ситуации может привести к первому в истории страны увольнению главы регулятора.

Фондовые котировки на бирже США неуверенно пытаются восстановиться после заметного снижения последних дней. Серьёзную озабоченность инвесторов вызывает состояние американского рынка трежерис (государственных ценных бумаг страны).

Ранее доходность гособлигаций США со сроком погашения десять лет упала до 2,422%. При этом значение оказалось ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца (2,455%).

Как отмечают опрошенные RT эксперты, такая ситуация традиционно складывается перед наступлением рецессии и в последний раз происходила в 2007 году.

Тревожный сигнал на рынке казначейских бумаг и панические настроения инвесторов спровоцировали резкую продажу фондовых активов как в самих Штатах, так и на европейских и азиатских биржах.

Примечательно, что 27 марта отрицательная разница между доходностями десятилетних и трёхмесячных госбумаг продолжила рост. Для облигаций со сроком погашения десять лет показатель снизился до 2,385%, а для трежерис со сроком погашения три месяца составил 2,453%.

Экономисты американской аналитической компании Bianco Research уже проследили связь между разницей в доходностях гособлигаций и всеми случаями наступления рецессии в США за последние 50 лет.

Как прогнозируют эксперты агентства на основе своего исследования, до нового спада в экономике Штатов осталось менее 311 дней. Об этом компания сообщила в Twitter.

Главной причиной сложившейся ситуации на рынке казначейских облигаций стала неопределённость американского центробанка. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

В 2018 году ФРС США четыре раза повысила базовую ставку и ещё в декабре планировала два повышения на 2019-й. Впрочем, уже в январе Федрезерв заметно сменил тон, а в ходе мартовского заседания топ-менеджеры решили сохранить базовую ставку на уровне 2,25—2,50% годовых до конца года. В самом регуляторе такое решение объяснили замедлением роста ВВП США и снижением экономической активности в стране.

«Слабая статистика США и глубокое падение рынков в декабре привели к существенному пересмотру политики ФРС и началу смягчения риторики, которое сегодня только набирает силу. Рынки поначалу восприняли эти изменения позитивно и перешли к росту. Однако сейчас постепенно приходит понимание, что смягчение риторики, превосходящее ожидания рынка, может быть следствием серьёзных проблем в экономике США, которые видит регулятор», — пояснил в интервью RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Более того, по мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, резкий разворот политики ФРС также может быть связан с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Как отмечает эксперт, прошлогодние планы ФРС о постепенном повышении ставки не учитывали тарифное противостояние с Китаем.

Подрыв доверия

Напомним, мировой финансовый кризис вынудил руководство ФРС смягчить денежно-кредитную политику и понизить процентную ставку. В декабре 2008 года был установлен рекордно низкий диапазон — от 0 до 0,25% годовых. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста во время рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.



Курс на повышение процентной ставки американский центробанк взял только с декабря 2015 года. Как объясняют опрошенные RT эксперты, такое ужесточение монетарной политики осуществляется для недопущения перегрева экономики. Рост ставок повышает стоимость заимствований для американского бизнеса и снижает общую экономическую активность в стране. Впрочем, теперь на фоне усилившихся опасений о новой рецессии аналитики не исключают очередной смены курса ФРС в сторону снижения ставок.

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«После феноменальной мягкости ФРС рынок сейчас также существенно меняет вектор своих ожиданий и уже не только закладывает сохранение ставок в этом году, но и всерьёз рассматривает возможность сокращения ставки на сентябрьском заседании. Вероятность снижения показателя до 2—2,25% годовых в сентябре сейчас превышает 40%», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По мнению экономистов, подобные кардинальные изменения в политике Федрезерва могут значительно повлиять на отношение к регулятору со стороны инвесторов, деловых кругов и экспертного сообщества. Как пояснил Дмитрий Александров, на фоне неожиданных действий ФРС снижается общая уверенность в способности регулятора противостоять новому кризису.

Политическое давление

По мнению Антона Покатовича, после неоднозначных решений американского регулятора игроки рынка могут начать скептически относиться и к работе главы ФРС Джерома Пауэлла.



«Поведение Федрезерва является аномальным для рынков и вызывает насторожённость у инвесторов. Учитывая тот факт, что Джером Пауэлл, являясь юристом и не имея научной степени в экономике, отличается от своих предшественников по образовательному базису, его действия могут быть подвержены повышенному уровню критики», — пояснил Покатович.

Известный американский адвокат и бывший замминистра финансов Джером Пауэлл вступил в должность руководителя ФРС в начале 2018 года. Любопытно, что впервые за 30 лет американский центробанк возглавил человек без профессионального экономического образования. Причём инициатива назначения Пауэлла принадлежала Дональду Трампу.

Президент США полагал, что новый глава Федрезерва не станет продолжать политику повышения ставок своей предшественницы Джанет Йеллен. Но в 2018 году для недопущения перегрева экономики регулятор повысил базовую ставку четыре раза — с 1,25—1,5% до 2,25—2,5% годовых.

Поскольку повышение ставки ФРС способствует замедлению экономической активности, глава Белого дома весь прошлый год публично критиковал Пауэлла. По мнению американского президента, экономическое положение страны не требовало ужесточения монетарной политики.

На этом фоне в конце 2018 года в экспертном сообществе стали расти опасения о скорой отставке Пауэлла. В частности, возможность увольнения главы ФРС рассматривали аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank.

Впоследствии председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет опроверг эту информацию, но в то же время Федрезерв начал смягчать свою риторику.

Повод для отставки

Впрочем, даже в условиях сохраняющейся ставки Трамп по-прежнему выражает недовольство работой ФРС и обвиняет регулятор в замедлении темпов экономического роста США. По его словам, если бы не действия регулятора, то ВВП страны мог бы расти на 4% в год вместо текущих 3,1%. Об этом 24 марта глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

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Как полагает сам Джером Пауэлл, американский президент не станет увольнять его с поста главы ФРС. Об этом руководитель Федрезерва заявил в эфире телеканала CBS.

«В законе чётко прописано, что срок моих полномочий составляет четыре года, и я намерен полностью его отслужить», — пояснил Пауэлл.

Между тем, по словам Рожанковского, в текущих условиях вопрос о сохранении Джеромом Пауэллом своей должности всё же остаётся открытым. Согласно закону о федеральном резерве США, члены совета управляющих ФРС «могут быть отстранены от должности президентом по той или иной причине». Тем не менее, как отмечает Рожанковский, прежде в истории глава Белого Дома никогда не увольнял руководителя ФРС, поэтому стандартные процедуры для этого не прописаны.

«Законодательно президент США всё же наделён соответствующими полномочиями. Если увольнение Пауэлла произойдёт, а предпосылки к этому имеются, событие станет прецедентом в истории Штатов», — заключил Рожанковский.