Январские гадания: какие экономические события прогнозируют аналитики в ближайшем будущем

В мировой экономике 2019 год может стать насыщенным и преподнести ряд сюрпризов, полагают аналитики. Как прогнозируют специалисты Saxo Bank, крупнейшие глобальные кредиторы — МВФ и Всемирный банк — могут отказаться от измерения ВВП. Кроме того, не исключается, что Apple поглотит Tesla, а в Германии начнётся промышленный кризис. Если верить долгосрочным прогнозам компании Bridgewater Associates, до 2020 года доллар США может обвалиться на 30%, а Всемирный экономический форум (ВЭФ) предрекает выравнивание зарплат мужчин и женщин только через 202 года.

Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank, а также эксперты компании Bridgewater Associates и Всемирного экономического форума прогнозируют невероятные явления и потрясения для мировой экономики в будущем. При этом некоторые из представленных «шокирующих» прогнозов могут реализоваться уже в 2019 году.

Другое измерение

В 2019 году Международный валютный фонд и Всемирный банк могут объявить о намерении прекратить измерять валовой внутренний продукт и начать оценивать экономику по уровню производительности труда. Такой вывод следует из прогноза главы отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофера Дембика.

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По его словам, измерение ВВП на сегодняшний день является неэффективным, а отказ от него положит конец эпохе доминирования центробанков. Как объясняет Дембик, существующую систему зачастую связывают с падением производительности труда по всему миру после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год на территории определённой страны. Впервые концепция была представлена ещё в 1934 году. Её автором стал американский экономист российского происхождения лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец.

«Показатель ВВП морально устарел. Он был придуман ещё в 30-х годах прошлого века, но с тех пор мир изменился, и экономическая мощь страны больше не сводится только к объёму изготовленных благ. В современных условиях это измерение является не вполне уместным, поскольку оно ориентировано лишь на количественные показатели, но совсем не отражает качественных характеристик процесса производства общественных благ», — объяснила в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Ольга Прохорова.

По словам эксперта, на сегодняшний день в мире нет представления об эффективности применения имеющихся ресурсов, технологичности производства, а также использования инноваций. Более того, ВВП также не отражает уровень удовлетворённости граждан своей жизнью. Согласно оценке Прохоровой, именно этот индикатор будет играть определяющую роль в развитии экономик будущего.

Впрочем, опрошенные RT эксперты не ожидают объявления об отказе от ВВП в 2019 году. Как отмечают аналитики, альтернатив валовому внутреннему продукту ещё не придумали, и сегодня его использование — это наиболее оптимальный способ оценки экономик государств.

Как объяснил в беседе с RT старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, измерение производительности труда также не сможет стать полноценной заменой ВВП. Так, предложенный в качестве альтернативы показатель даёт возможность лишь оценить эффективность разных экономик, но не позволяет соотносить их величину и объём между собой.

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Кошмар по-американски

В ближайшие два года в мире может разразиться новый финансовый кризис и произойти мощный обвал доллара. Такой прогноз в интервью Bloomberg сделал глава крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рей Далио. По его словам, текущая ситуация на мировых рынках напоминает положение 1930-х годов: при высокой стоимости финансовых активов Федеральная резервная система США и другие центробанки повышают ставки, кроме того, растут популизм и глобальная напряжённость, а также увеличивается разрыв между бедными и богатыми.

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По оценке Далио, «настоящим кошмаром» для экономики США может обернуться угроза тройного дефицита — бюджета, торгового баланса и счёта текущих операций. Ухудшение всех трёх показателей может отпугнуть иностранных покупателей американских трежерис. В результате доходность госбумаг резко вырастет, а доллар может обвалиться на 30%. Как отметил глава Bridgewater Associates, в этом случае американская денежная единица лишится статуса мировой резервной валюты.

Опрошенные RT аналитики также отмечают возможность резкого обвала нацвалюты США, но не ожидают такого развития событий в ближайшее время. По словам Ольги Прохоровой, повышение ставки ФРС вызывает рост инвестиций в американские долговые бумаги и способствует удорожанию доллара на мировом рынке. Как полагает эксперт, в 2019 году сложившаяся тенденция будет только усиливаться.

«Сценарий выглядит маловероятным. В случае глобальных кризисов основной мировой актив-«убежище» — это американские гособлигации. Альтернативы им нет не потому, что они гораздо надёжнее госбумаг стран еврозоны, Японии или Швейцарии, а в силу огромного объёма этого рынка, не сопоставимого ни с одним другим в мире. Рост спроса на американские облигации для держателей других валют означает и увеличение спроса на доллары», — пояснил Вадим Иосуб.

Помимо этого, как отметил эксперт, если доллар действительно обвалится на 30%, то он не сможет мгновенно потерять статус мировой резервной валюты. По оценке аналитика, процесс будет происходить постепенно.

«В случае обвала доллар будет очень медленно уступать свою долю другим мировым валютам. Можно вспомнить период с 2000 по 2008 год, когда евро подорожал к доллару почти на 100% — с $0,8 до $1,6. Но это не привело к отказу от доллара в качестве мировой резервной валюты», — добавил Иосуб.

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Европейский «Титаник»

Согласно прогнозу главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, в 2019 году в Германии может начаться промышленный кризис. В первую очередь остановится главный двигатель немецкой экономики — автомобилестроение. Отрасль обеспечивает порядка 14% ВВП ФРГ и в настоящее время замедляется во всём мире.

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«Ранее предполагалось, что мировое автомобилестроение покажет гигантский рост в 2018 году (планировалось продать 100 млн машин). В конечном итоге реализовать удалось лишь 81 млн — всего на 2% больше, чем в 2017 году», — отметил Якобсен.

Более того, по словам эксперта, Германия начала заметно отставать от других развитых государств в освоении современных технологий. В частности, экономист указывает на трудности страны в освоении технологии больших данных и создании электрокаров. Согласно оценке Якобсена, немецкая экономика уже начала замедляться, а в третьем квартале 2019 года начнёт падать.

«Такой сценарий нельзя исключать. В настоящее время немецкий индекс доверия бизнеса находится на минимальных уровнях с 2016 года. Официальные прогнозы по ВВП на 2018 год неоднократно менялись в сторону снижения. В апреле закладывали рост в 2,3%, в октябре снизили до 1,8%, а теперь, как ожидается, показатель составит 1,5—1,6%. Риск замедления мировой экономики в 2019 году и, как следствие, снижение глобального спроса на немецкие товары — это мощный отрицательный фактор», — объяснил в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

На заводе Porsche в Германии

Reuters

© Ralph Orlowski

На скамью запасных

Одним из наиболее важных событий для финансовых рынков в 2019 году может стать отставка действующего председателя совета управляющих ФРС США Джерома Пауэлла. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы регулятора на фоне обострившихся противоречий между Белым домом и Федрезервом.

Пауэлл вступил в должность руководителя американского ЦБ в начале 2018 года по инициативе самого Трампа. Президент США полагал, что новый глава ФРС не станет продолжать политику своей предшественницы Джанет Йеллен по повышению ставок. Тем не менее в 2018 году регулятор повысил базовую ставку четыре раза — с 1,25—1,5% до 2,25—2,5% годовых.

На этом фоне глава Белого дома в течение всего 2018 года публично критиковал Пауэлла. Как написал Трамп в своём Twitter, Федрезерв «не чувствует рынок» и является единственной проблемой американской экономики.

По мнению валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, текущая политика повышения ставок ФРС может привести к замедлению роста ВВП США и обвалу фондового рынка страны. Как полагает аналитик, заменой Джерому Пауэллу мог бы стать президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Ранее чиновник неоднократно выступал против ужесточения монетарной политики регулятором.

«Подобные исторические прецеденты уже были. В 1987 году председатель ФРС Пол Волкер, известный тем, что ему удалось удержать инфляцию под контролем, был уволен, так как администрация Рональда Рейгана не верила, что он эффективно справляется со своими обязанностями. А в 1933 году сразу после инаугурации президент Рузвельт сменил Исаака Мейера, который был до этого главой ФРС, на Роберта Блэка», — напомнила Ольга Прохорова.

Опрошенные RT эксперты считают увольнение Джерома Пауэлла маловероятным. Как отметил Александр Бахтин, ФРС внимательно отслеживает макроэкономические данные, ситуацию на фондовых рынках и настроения инвесторов. Так, регулятор уже начал подавать сигналы о возможном смягчении монетарной политики в скором времени. Вместо трёх повышений ставки в 2019 году инвесторы ожидают только два.

«Увольнение Пауэлла может спровоцировать ещё больший коллапс на рынках и вызовет полнейший хаос, так как подорвёт статус Федеральной резервной системы как независимого органа. Кроме того, лучше иметь дело с Пауэллом, который чётко заявляет о своих намерениях, чем с неизвестным кандидатом, способным преподнести сюрпризы», — добавила Прохорова.

Более того, как сообщил в интервью газете The Wall Street Journal председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет, даже в условиях политических разногласий Трамп не станет увольнять Джерома Пауэлла.

Президент США Дональд Трамп с главой ФРС Джеромом Пауэллом

Reuters

© Carlos Barria

Яблочный электрокар

2019 год может запомниться миру объединением двух крупнейших технологических гигантов. Так, согласно прогнозу главы отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питера Гарнри, Apple решит выйти на автомобильный рынок и поглотит Tesla. По словам эксперта, компания Тима Кука имеет свободные резервы в размере $237 млрд и может предпринять попытку открыть для себя новый рынок.

«Apple понимает, что для расширения охвата аудитории необходимо покорить новый рубеж — автомобили, поскольку цифровые технологии всё более активно проникают в автомобильную промышленность. В конце концов, опыт покойного Стива Джобса показал, что не стоит почивать на лаврах, а нужно играть по-крупному и делать высокие ставки», — объяснил Гарнри.

Согласно оценке эксперта, сделка может оказаться выгодной для обеих сторон. Так, компания Илона Маска остро нуждается в инвестициях, а производителю брендовых гаджетов необходимо гораздо сильнее углубиться в автомобильную отрасль, нежели это позволяет сегодня программное обеспечение Apple CarPlay. В результате, как прогнозирует Питер Гарнри, Apple обеспечит финансирование сделки на 40% выше номинала и приобретёт Tesla по цене $520 за акцию.

Впрочем, по оценке некоторых аналитиков, нехватка инвестиций у ведущего производителя электрокаров в мире не станет для Илона Маска поводом продавать свою компанию.

«Маловероятно, что Tesla «продастся» компании Apple. Кроме того, с учётом того, что Tesla впервые за два года завершила третий квартал 2018 года в плюсе и получила $311 млн чистой прибыли, компания предпочтёт и дальше развиваться самостоятельно, а не быть поглощённой кем-либо», — отметила Ольга Прохорова.

globallookpress.com

По мнению Александра Бахтина, Илон Маск сумел создать модный современный бренд и доказал, что ездить на Tesla — это значит быть в тренде. Таким образом, становление частью Apple серьёзно ударит по репутации и имиджу компании Маска.

«Более того, с точки зрения развития бизнеса у производителя электрокаров сохраняются сильные перспективы, что позволит решать проблемы с поиском финансирования. Если сравнить динамику стоимости акций с начала 2018 года, то можно увидеть, что Apple потеряла около 7%, а Tesla выросла почти на 5%, и это на фоне падающего рынка», — заключил Бахтин.

Борьба полов

Зарплаты мужчин и женщин в мире сравняются только через 202 года. К такому выводу пришли эксперты ВЭФ в своём ежегодном исследовании вопросов неравенства.

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Как отмечается в докладе, в 2018 году гендерное равенство в мире составило 68%. По сравнению с 2017 годом показатель незначительно улучшился — на 0,1%. Эксперты оценили положение женщин в 149 странах по уровню экономических и политических прав и возможностей, а также доступности образования и медицины.

Согласно итогам исследования, наибольший уровень гендерного неравенства на сегодняшний день наблюдается в сфере госуправления. Так, лишь 18% министров и 24% депутатов в мире — женщины.

Более того, в 40% стран женщины не имеют доступа к финансовым услугам наравне с мужчинами, а в 42% — не обладают правами собственности на недвижимость.

По оценке экономистов ВЭФ, в текущих условиях добиться гендерного равенства в образовании и здравоохранении удастся лишь через 108 лет, а в политике — через 107, установить экономическое равноправие полов получится не ранее чем через 202 года.

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«Думаю, что столь длительного периода не потребуется. Учитывая, что 200 лет назад, в 1818 году, понятия «женщина» и «трудоустройство», «равноправие», да и вообще «права» были несопоставимы, следует отметить, что с того времени женщины успели проявить себя не только в способности зарабатывать деньги, но и как талантливые руководители во множестве отраслей», — отмечает Ольга Прохорова.

В целом, как полагает эксперт, на фоне стремительно развивающегося прогресса и заметного расширения прав женщин в ряде государств заметные улучшения в области глобального гендерного неравенства могут произойти уже в ближайшие 10—20 лет.