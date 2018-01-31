Январские проводы: ФРС США сохранила ставку на уровне 1,25—1,5% по итогам первого в 2018 году заседания

Первое в 2018 году заседание американского Федрезерва завершилось 31 января, и его итоги оправдали ожидания мировых инвесторов. Для главы регулятора Джанет Йеллен оно стало последним — уже с 3 февраля монетарное агентство возглавит бывший замминистра финансов Джером Пауэлл. Аналитики подчёркивают, что именно по этой причине руководство ФРС приняло решение не повышать базовую процентную ставку с нынешнего уровня 1,25—1,5% годовых. Что ждёт денежно-кредитную политику США — в материале RT.

После двухдневного заседания (30—31 января) комитет по операциям на открытом рынке ФРС США оправдал надежды инвесторов и оставил базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1,25—1,5% годовых.

Как рассказал RT директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов, такого решения финансовые игроки ожидали с вероятностью 95%. По его словам, лишь некоторые западные аналитики рассматривали возможность повышения ставки, что стало бы полной неожиданностью для мирового финансового рынка.

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На фоне роста доходности американских трежерис (государственные ценные бумаги США) внимание представителей финансового сообщества было приковано к комментариям регулятора. Согласно данным портала MarketWatch, в понедельник, 30 января, доходность десятилетних гособлигаций Соединённых Штатов достигла 2,7% впервые с апреля 2014 года.

Эксперт «БКС Экспресс» Оксана Холоденко рассказала RT, что показатель доходности американских ценных бумаг уже начал отыгрывать курс на монетарное ужесточение в 2018 году. Впрочем, аналитик отмечает, что на сегодняшний день ещё не все рыночные индикаторы приготовились к действиям ФРС. Так, американский рынок акций находится на исторических максимумах, а доллар — вблизи трёхлетних минимумов.

С начала года американский промышленный индекс Dow Jones поднялся выше 26 400 пунктов. Фондовый индекс S&P 500 вырос до уровня 2850 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq 100 — до 7460 пунктов. При этом индекс доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) впервые с декабря 2014 года находится вблизи отметки 89 пунктов.

«На данный момент рынок акций и доллар США в принципе не заложили в свои котировки будущее ужесточение кредитно-денежной политики ФРС. Отсюда — возможность обратного движения, то есть отката американского рынка акций и отскока в долларе», — пояснила Холоденко.

Доходность трежерис растёт на фоне продажи долговых бумаг после публикации статистики по ВВП страны, подчёркивают аналитики MarketWatch. По подсчётам министерства торговли США, американская экономика выросла на 2,6% в четвёртом квартале 2017 года против ранее прогнозируемых 3%. В то же время, по мнению экономистов, такой рост позволяет ФРС ужесточить политику повышения ставок в будущем.

Напомним, в 2017 году американский регулятор трижды повышал процентную ставку с 0,25—0,5% до 1,25—1,5%. В 2018 году Федрезерв планирует аналогичное количество повышений. По прогнозу начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова, в течение первого полугодия ставка будет поднята только один раз.

Пример для повышения

Январское заседание стало последним для Джанет Йеллен в должности председателя совета управляющих Федеральной резервной системы — срок её полномочий истекает 3 февраля. Йеллен руководит ФРС с 2014 года и придерживается политики постепенного повышения базовой процентной ставки. На смену ей приходит известный американский адвокат, ивестбанкир и бывший замминистра финансов Джером Пауэлл. Его кандидатура была выдвинута Дональдом Трампом и одобрена сенатом США.

Эксперты уверены, что новый руководитель Федрезерва продолжит политику своей предшественницы, но не исключают, что Пауэлл в то же время может столкнуться с целым рядом сложностей.

«Перед новым главой Федрезерва Джеромом Пауэллом будет стоять непростая задача: с одной стороны — не допустить роста инфляции, а с другой — не раздуть новый финансовый пузырь. В его ситуации важно не навредить», — пояснил RT Евгений Волков.

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Аналитик подчёркивает, что работа Йеллен — хороший пример для Джерома Пауэлла, поскольку она смогла провести последовательную политику ФРС в период низких цен на нефть, экономического ослабления Европы и конкуренции со стороны Китая. Её главным козырем стала взвешенная политика без сюрпризов для рынка.

Впрочем, вопреки ожиданиям инвесторов, действия монетарных властей после смены руководства могут оказаться ещё жёстче. По мнению Оксаны Холоденко, в зависимости от инфляционной ситуации нельзя исключать, что ФРС может поднять ставку четыре раза в 2018 году.

«Пока инфляция в США находится заметно ниже таргета регулятора в 2%, это сдерживающий фактор. На это указывают ценовые индексы потребительских расходов. Надо понимать, что это формальный момент. Фееричный рост нефти последние месяцы, прирост заработных плат и планы по масштабному пакету инфраструктурных расходов способны усилить инфляционные ожидания в США и развязать руки ФРС», — считает Холоденко.

В свою очередь, Федрезерв будет внимательно следить и за поведением финансовых активов. По словам Холоденко, в случае ужесточения условий — обвала рынка акций, резкого взлёта доллара и доходности трежерис — «перевыполнить план» по ставкам будет проблематично.