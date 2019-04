Дело в банке: как демократы ищут следы иностранного влияния в финансовых документах Трампа

Руководители двух комитетов палаты представителей конгресса США потребовали от ряда банков предоставить информацию по операциям, связанным с президентом Дональдом Трампом и его окружением. Отмечается, что эти данные будут использоваться для расследования возможного «иностранного вмешательства» в американскую внутреннюю политику. Контролирующие нижнюю палату американского конгресса демократы отказываются верить выводам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Трампом и Россией перед выборами 2016 года. Как отмечают эксперты, пытаясь изучить финансовые документы президента, они намереваются найти новые способы давления на главу Белого дома.

15 апреля представители Демократической партии США сообщили, что направили запросы нескольким банкам с требованием предоставить информацию по финансовым операциям президента США Дональда Трампа. Главу государства заподозрили в махинациях.

«Вероятность использования финансовой системы США в противозаконных целях вызывает весьма серьёзную обеспокоенность. Комитет по финансовым услугам со всей тщательностью изучает эти случаи, не исключая возможной причастности президента и связанных с ним лиц», — объяснила эти действия председатель комитета нижней палаты конгресса Максин Уотерс.

В свою очередь, глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф подчеркнул, что одна из повесток о предоставлении информации будет направлена в Deutsche Bank. Как сообщает The New York Times, в списке получателей официальных запросов также значатся Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp.

Сведение счётов

По сообщению Reuters, ещё в январе американское подразделение Deutsche Bank получило запросы от двух комитетов палаты представителей конгресса относительно связей с Трампом. Как подчеркнул Адам Шифф 15 апреля, банк изъявил желание сотрудничать с американскими законодателями по этому вопросу.

Особый интерес к Deutsche Bank вызван тем, что эта финансовая организация ранее имела особо плотные связи с бизнес-империей Дональда Трампа. Как пишет The New York Times, к моменту принесения присяги в качестве президента США в январе 2017 года Deutsche Bank был главным кредитором Трампа — бизнесмен был должен банку $300 млн.

В марте 2019 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (в прошлом активист Демократической партии) отправила запросы в Deutsche Bank и Investors Bank относительно документов, связанных с финансированием четырёх проектов Trump Organization и провалившейся покупки футбольного клуба Buffalo Bills в 2014 году.

Всеми активами Trump Organization сейчас управляет сын президента Эрик. По его мнению, нынешние действия демократов — это «невиданное злоупотребление полномочиями и попросту очередной выпад против президента и нашей семьи со стороны демократов в палате представителей, совершённый ради политической выгоды».

В свою очередь, юрист Trump Organization Алан Гартен заявил, что компания рассматривает способы заблокировать сотрудничество с конгрессом со стороны Deutsche Bank, сообщает The New York Times.

«На определённых условиях банки предоставляют такую информацию, — заявил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Не факт, конечно, что предоставят прямо сейчас, но совершенно очевидно, что демократы будут пытаться вокруг этого раскручивать какие-то комбинации».

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечает, что для самих банковских организаций раскрывать коммерческие тайны Трампа и его окружения было бы невыгодно.

«Это негативным образом скажется на их репутации, — заявил Васильев в разговоре с RT.

Дорога к импичменту

По словам Адама Шиффа, нынешние запросы палаты представителей конгресса связаны с расследованием возможных связей Трампа за рубежом, которое ведут американские законодатели.

«В соответствии со своими надзорными полномочиями и в рамках санкционированного расследования насчёт возможного иностранного вмешательства в политический процесс США комитет палаты представителей, действуя совместно с комитетом палаты представителей по финансовым услугам, направил сегодня информационные запросы в несколько финансовых учреждений», — цитирует его CNN.

В марте прошлого года всё тот же Шифф вместе с рядом других руководителей комитетов нижней палаты конгресса уже запрашивал с той же целью у Белого дома и Госдепартамента документы, касающиеся переговоров Трампа с Владимиром Путиным. Кроме того, юридический комитет конгресса отправил 81 адресату письма с просьбой предоставить информацию о возможных нарушениях главой Белого дома американского законодательства.

При этом в рассылку попали члены семьи Трампа, например его зять Джаред Кушнер, бывшие сотрудники администрации Белого дома и даже обвиняемая во вмешательстве в американские выборы российская компания Concord Management and Consulting.

Ещё один комитет конгресса — по доходам и расходам — требует от Налогового управления США обнародовать налоговые декларации американского президента. Однако сам Трамп не желает делать эту информацию публичной. А пресс-секретарь президента Сара Сандерс даже заявила, что конгрессмены «недостаточно умны», чтобы изучать финансовые бумаги её босса.

Владимир Васильев отмечает, что ранее все президенты до Трампа свободно предоставляли налоговую отчётность. Поэтому отказ Трампа может быть интерпретирован как желание что-то скрыть.

«Неуплата налогов в принципе — это уголовное преступление. Применительно к президенту США это потенциально может привести либо к импичменту, либо к очень серьёзным проблемам в ходе его предвыборной президентской кампании», — подчёркивает эксперт.

То же самое может произойти, если после проверок финансовых операций демократы обнаружат офшорные компании, которыми пользовался Трамп, добавил эксперт.

В поисках сговора

Получившие запросы о финансовых операциях Трампа главы Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp 10 апреля были вызваны на слушания конгресса США, где обсуждалось возможное использование американских банков для отмывания денег из России. При этом, отмечает Financial Times, в отношении Deutsche Bank американские законодатели уже ведут такое расследование.

Несмотря на то что комиссия спецпрокурора Мюллера так и не нашла свидетельств сотрудничества команды Дональда Трампа с Россией накануне выборов 2016 года в США, демократы отказываются верить выводам следствия.

Тот же Адам Шифф заявил The Washington Post, что, по его мнению, «сговор имеет место», и конгресс продолжит расследование на этот счёт. В феврале Шифф утверждал, что нереализованные планы строительства Trump Tower в России, о которых сообщил ранее бывший юрист Трампа Майкл Коэн, свидетельствуют о том, что некая «иная форма сговора» всё же имела место.

В свою очередь, как заявил в интервью Newsweek бывший федеральный обвинитель Кеннет Маккаллион, из представленных результатов работы комиссии Мюллера следует, что она не расследовала возможные финансовые рычаги давления на Трампа со стороны России. Но, уверен юрист, не скрывающий своих антипатий к нынешнему президенту США, конгресс пристально изучит этот вопрос.

Демократы также требуют опубликовать результаты работы комиссии Мюллера «без купюр», надеясь найти в них доказательства контактов его команды с Россией. Генпрокурор Барр, в свою очередь, намерен опубликовать отредактированную версию доклада 18 апреля. Но противники Трампа ему не доверяют и, как заявлял ранее глава юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер, намерены сами изучить все факты, представленные в деле, а не выжимку из них и выводы спецпрокурора и генерального прокурора.

По мнению экспертов, пытаясь расследовать возможные финансовые связи Трампа с Россией, демократы надеются обнаружить сведения, компрометирующие президента, которые ушли от внимания юристов под руководством Роберта Мюллера.

«Перед нами «второе издание» комиссии Мюллера, — отмечает Владимир Васильев. — Первая не нашла никаких фактов сговора Трампа с Россией, но работа в этом направлении продолжается. Чаще всего в 2016—2017 годах муссировалась тема о финансовой подпитке Трампа из-за рубежа. При определённых условиях это может быть рассмотрено как серьёзное правонарушение и даже повод для импичмента».

В то же время эксперты сомневаются, что демократам удастся собрать серьёзный компромат на Трампа.

Но туманные перспективы расследования их не остановят, так как в политической борьбе большее значение имеет сам процесс, чем конкретный результат.

«Демократы должны продолжать оказывать давление на Трампа. А Трамп, соответственно, будет оказывать давление на демократов, — отмечает Владимир Брутер. — Эта история не может закончиться раньше следующих выборов только потому, что обе стороны уже взяли на себя обязательства по давлению друг на друга. Просто так в этом вопросе остановиться нельзя — это будет расценено как признак слабости».