В поисках компромата: как демократы в США требуют публикации налоговых деклараций Трампа
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предавать огласке свои налоговые декларации
- Reuters
Председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США демократ Ричард Нил потребовал от Налогового управления США обнародовать декларации Дональда Трампа не позднее 23 апреля.
«Я ожидаю ответа от Налоговой службы к 17:00 23 апреля 2019 года. Прошу вас иметь в виду, что в случае, если вы не выполните эти условия, это будет расценено как отказ», — говорится в открытом письме, которое Нил направил руководству службы.
Нил уже отправлял аналогичный запрос в начале месяца. Тогда он потребовал обнародовать налоговые декларации Трампа к 10 апреля. Конгрессмен-демократ заявил, что управление не должно уклоняться от выполнения своих обязанностей.
Лидеры Демократической партии в конгрессе США рассчитывают, что в налоговых декларациях Трампа могут содержаться компрометирующие детали, которые либо приведут к импичменту, либо не позволят ему переизбраться на второй срок, считают эксперты.
Также оппоненты президента Соединённых Штатов рассчитывают ознакомиться с докладом комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию возможных связей штаба Трампа с Россией.
«Покажите нам доклад Мюллера. Покажите нам налоговые декларации. Мы не уйдём от этого вопроса просто потому, что вы один раз сказали нам «нет», — приводит издание Vox слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Шквал критики
Расследование комиссии Мюллера о «сговоре» избирательного штаба Трампа с властями России, а также воспрепятствовании правосудию было инициировано в мае 2017-го и длилось почти два года. Дело вели 19 прокуроров, следственная группа из 40 агентов ФБР и других спецслужб. За время работы комиссия опросила около 500 свидетелей и выписала более 2,8 тыс. повесток в суд.
- Митинг с требованием опубликовать финансовые документы Трампа
- AFP
- © KENA BETANCUR
24 марта генеральный прокурор Уильям Барр сообщил, что расследование Мюллера завершено, и направил в конгресс итоговое заключение. В нём отмечалось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба Трампа с Россией. Кроме того, Барр заявил, что никаких дополнительных обвинений в рамках этого расследования в дальнейшем выдвинуто не будет. Это заявление вызвало шквал критики со стороны американских СМИ и оппонентов американского лидера.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв в беседе с RT заявил, что еще со времён избирательной кампании 2016 года демократы говорили, что Трамп — не тот человек, который должен быть президентом. Они будут использовать любые предлоги, чтобы убедить в этом избирателей, будь то мнимые связи с Россией или махинации с налогами.
«Трамп заявил, что демократы ничего не получат. Он не обязан предъявлять налоговые декларации: никакого суда и следствия не велось, в нарушениях он замечен не был. При этом уклонение от уплаты налогов — тяжкое преступление в США, которое может стать поводом для импичмента», — отметил эксперт.
«Следовать закону»
Для дачи пояснений по поводу налоговых деклараций Трампа в конгресс был вызван министр финансов США Стивен Мнучин, поскольку Налоговая служба подчиняется его ведомству.
- Налоговая служба США
- Reuters
- © Jonathan Ernst
Он заявил, что запрос от демократов находится в стадии рассмотрения. По его словам, его ведомство будет «следовать закону». При этом он не пояснил, будут ли налоговые документы Трампа переданы в конгресс.
Сам президент заявил, что предоставлять декларации не намерен, поскольку его компании проверяются регулирующими органами. В этот период публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.
«Пока идёт проверка, я не буду передавать декларации. Если бы проверки не было, я бы это сделал, тогда бы претензий не было. Но пока меня проверяют, я не буду передавать свои налоги, нет закона, который обязывает меня это делать», — приводит слова американского лидера CNN.
Напомним, что до избрания на пост президента США Трамп был известен как успешный бизнесмен и девелопер. В 1971 году он возглавил строительный конгломерат Trump Organization. Согласно данным Forbes, в 2019 году состояние Трампа оценивается в $3,1 млрд.
Подготовка к 2020 году
Рогулёв считает, что требования демократов к Налоговому управлению обнародовать декларации Трампа продиктованы желанием собрать компромат на президента перед выборами 2020 года.
«Налоговые документы у американского лидера есть, он их подавал в соответствующие органы. Их публикация — добровольный шаг. Если бы у налоговых органов были претензии к Трампу, то они бы уже их предъявили», — отметил эксперт.
Как заявил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, заявления демократов о необходимости обнародования налоговых деклараций — очередной пример силовой борьбы с президентом, которая обострится ближе к выборам 2020 года.
«Несколько дней назад Мнучин заявил, что налоговые декларации президента никогда не будут обнародованы. Конгрессмены могут подать в суд, возможно, дело дойдет до Верховного суда. Сейчас демократы требуют предъявить эти документы в палате представителей. Для них главное — добраться до деклараций, дальше они могут устроить утечку информации, чтобы скомпрометировать Трампа, какой бы незначительной она ни была», — заключил эксперт.