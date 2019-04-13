Трамп раскритиковал демократов за позицию по докладу Мюллера

Президент США Дональд Трамп подверг критике позицию «радикально настроенных левых демократов» по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Почему радикально настроенные левые демократы в конгрессе должны иметь право требовать повторно проводить расследование Р. Мюллера и детально рассматривать его доклад об отсутствии сговора с Россией, стоимость которого оценивается в $35 млн (расследование велось два года), игнорируя преступления, совершённые продажной Хиллари Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и нечистыми на руку полицейскими?» — написал он в Twitter.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Позднее американский лидер назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.

Представители Демпартии в конгрессе США не раз выступали с призывом публикации полной версии доклада о «связях» Трампа с Россией.