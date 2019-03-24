Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием

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Президент Дональд Трамп прокомментировал резюме Министерства юстиции по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера с Россией.

«Это полное, абсолютное оправдание... Никакого сговора, никакого воспрепятствования», — сказал он журналистам.

По словам президента, во время расследования пострадали многие люди, а участники следствия «не смотрели на другую сторону, где происходила масса ужасных вещей».

«Сговор с Россией — это самая нелепая вещь, о которой я слышал», — отметил Трамп.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Дональда Трампа с Россией.

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