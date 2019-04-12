«Стремятся говорить от лица Европы»: почему Макрон заявил о нежелании вступать в торговые переговоры с Вашингтоном

Франция выступает против переговоров об изменениях условий торговли Евросоюза с США, поскольку Вашингтон не соблюдает положения Парижского соглашения по климату. Об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Вопрос о заключении торгового соглашения возник после введения Соединёнными Штатами пошлин на товары из ЕС и ответных действий Брюсселя. По мнению экспертов, Франция не может заблокировать переговоры, однако способна оказать влияние на их результаты. При этом страны Европы не намерены идти на крупные уступки Вашингтону, подчёркивают политологи. Какими мотивами может руководствоваться Макрон — в материале RT.

Париж выступает против ведения торговых переговоров между Евросоюзом и США, так как Вашингтон нарушает положения Парижского соглашения по климату. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы защищаем Европу как образец в области (борьбы с изменениями. — RT) климата. Франция выступает против начала торговых переговоров с Соединёнными Штатами, которые выходят за рамки Парижского соглашения», — написал он в четверг в своем Twitter.

Эту позицию подтвердили и в Министерстве экологии Франции. Глава ведомства Франсуа де Рюжи сообщил, что Париж вступает против передачи Еврокомиссии права вести переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении. Как пояснил министр, Франция не стремится к заключению торгового соглашения с государством, не ратифицировавшим Парижское соглашение по климату. Пятая республика намерена предъявлять высокие экологические требования при обсуждении торговых отношений, написал Рюжи в Twitter.

«Ответ на эгоистичную политику»

Напомним, в качестве одной из своих целей французское руководство обозначает «экологический переход» — увеличение доли возобновляемых источников энергии и сокращение вредных выбросов. Целый комплекс мер в этом направлении разрабатывается и применяется во Франции начиная с 2013 года.

Также по теме «Используется весь арсенал»: Трамп пригрозил ЕС пошлинами в случае отказа вести торговые переговоры Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на «множество товаров» из Европы, если Евросоюз не согласится вести торговые...

Президент США Дональд Трамп ещё во время предвыборной кампании критиковал ограничения, вводимые для защиты окружающей среды. В 2017 году по его инициативе США вышли из Парижского соглашения по климату. По мнению американского лидера, требования по борьбе с климатическими изменениями тормозят развитие экономики США.

Ещё одним важным пунктом программы политика стал пересмотр торговых отношений США с другими странами. Трамп убеждён в необходимости сократить торговый дефицит и нарастить экспорт американских товаров. Глава Белого дома развязал торговую войну с Китаем, вывел США из переговоров по Транстихоокеанскому партнёрству и вынудил Канаду и Мексику пересмотреть условия торгового соглашения НАФТА.

Белый дом пересмотрел торговые отношения даже с ближайшими союзниками Штатов. 1 июня 2018 года Вашингтон повысил ввозные пошлина на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая страны Евросоюза до 25% и 10% соответственно. Также в Белом доме пригрозили повысить пошлины на ввоз в США европейских автомобилей, если ЕС не пересмотрит свою торговую политику в отношении американской стороны.

Торговый порт, Германия.

globallookpress.com

© Stefan Ziese/imageBROKER.com

Летом 2018 года Вашингтон и Брюссель договорились начать подготовку к переговорам о новых правилах торговли. Евросоюз предложил подписать ограниченное соглашение о свободной торговле, подразумевающее отмену пошлин на промышленные товары. Чтобы переговоры стартовали, комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём должна получить мандат от всех государств — участников Евросоюза и Европарламента.

Однако странам — участницам ЕС до сих пор не удалось договориться на предмет передачи еврокомиссару полномочий вести переговоры. В феврале 2019 года министры торговли стран Евросоюза собрались в Бухаресте, чтобы решить этот вопрос, но так и не смогли прийти к единому мнению. Следующий раунд переговоров состоялся в марте и тоже не увенчался успехом. Причиной провала стала позиция целого ряда стран — Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга.

Со своей стороны, Вашингтон угрожает Евросоюзу новыми пошлинами. Дональд Трамп грозит ограничить ввоз продукции европейского автопрома, а также другие товары, если Брюссель не пойдёт на уступки. 9 апреля, в преддверии очередных переговоров стран — участниц ЕС на предмет возможности заключения с американской стороной торговой сделки, Трамп написал в Twitter о намерении обложить пошлинами европейские товары на сумму $11 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом компании Airbus.

Также по теме «Непредсказуемые последствия»: в Европарламенте представили три сценария развития торговых отношений с США Торговая политика США может привести к непредсказуемым последствиям, которые нанесут урон трансатлантическим экономическим отношениям....

По информации AFP, голосование стран Евросоюза о торговых переговорах с Вашингтоном должно состояться 15 апреля, а в четверг, 11 апреля, стороны представили свои позиции. Предполагается, что единственной страной, которая проголосует против, станет Франция.

По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Париж, скорее всего, не сможет заблокировать торговые переговоры между ЕС и США, хотя для их старта нужно согласие всех участников Евросоюза.

«Франция не может помешать переговорам, но, возможно, способна заблокировать подписание итогового соглашения. Жёсткость, которую сейчас проявляет Париж, является ответом на ту эгоистичную политику, которую проводят Штаты, учитывая только свои интересы. Вопросы экологии — лишь часть накопившихся разногласий», — пояснил эксперт в интервью RT.

Как отметил в интервью RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, политически заявление Макрона выглядит искусственно.

«Французский лидер ссылается на то, что Соединённые Штаты не следуют соглашению по климату, хотя это решение Трамп принял достаточно давно. У Макрона было время на то, чтобы предъявить претензии, — сейчас его реакция является запоздалой», — считает эксперт.

При этом Данилов согласен с тем, что Франция может препятствовать переговорам ЕС и США, поскольку является одним из ведущих членов Евросоюза.

«Вагоновожатый европейской интеграции»

Отказ Парижа вести торговые переговоры с Вашингтоном — далеко не первый выпад французского руководства в отношении американской администрации. В марте министр обороны Франции Флоранс Парли раскритиковала практику навязывания закупок американского оружия партнёрам США по НАТО. Министр подчеркнула, что «статья НАТО о солидарности называется статья 5, а не статья F-35».

«Меня беспокоит мысль, что сила солидарности в НАТО может быть поставлена в зависимость от покупки того или иного оборудования. Альянс должен быть безусловным, иначе это не альянс», — сказала Парли.

Флоранс Парли

AFP

© Alain JOCARD

Как пояснили ранее в интервью RT эксперты, недовольство Парижа имеет под собой веские основания — будучи крупным производителем вооружений, Франция намерена сама наращивать экспорт оборонной продукции. Тот факт, что Вашингтон задействует политические рычаги для доминирования на мировом рынке вооружений, не может не раздражать Париж.

В ноябре прошлого года Эммануэль Макрон заявил, что Европа нуждается в собственной единой армии, которая могла бы защитить ЕС от «Китая, России и даже США».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, не полагаясь целиком и полностью на Соединённые Штаты», — заявил Макрон.

Дональд Трамп назвал слова французского коллеги «оскорбительными». Американскому руководству не понравилась идея создания европейцами независимых от НАТО вооружённых сил. В этом контексте эксперты напоминают, что за все годы существования Североатлантического альянса командующими европейскими силами НАТО неизменно были американские военные.

Заочная перепалка Макрона и Трампа на этом не закончилась. Впоследствии французский президент заявил, что, хотя страны являются историческими союзниками, это не означает, что Франция должна подчиняться США.

«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — заявил Макрон.

Военнослужащие армии Израиля, Голанские высоты.

Reuters

© Amir Cohen

Трамп раскритиковал идею французского президента о создании общеевропейской армии, заявив, что Макрон просто отвлекает внимание от своего низкого рейтинга и внутренних проблем страны.

При этом тот же Макрон, после того как США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в Сирии, подчеркнул, что это решение противоречит нормам международного права и лишь способствует напряжённости в регионе.

По мнению Данилова, подобные заявления Парижа, в том числе инициатива о создании общеевропейской армии, — часть единого курса.

Также по теме «Не нужно бояться автономии Европы»: почему во Франции предложили отказаться от американского оружия Вашингтон пытается использовать лидирующую роль в НАТО, чтобы усилить позиции США на мировом оружейном рынке, считает министр обороны...

«Макрон таким образом постарался взять на себя роль вагоновожатого поезда европейской интеграции, но ему это не удаётся — инициативы президента Франции во многом провисают и не могут быть обеспечены французскими ресурсами», — пояснил эксперт, напомнив о серьёзных внутриполитических проблемах, с которыми столкнулась администрация Макрона.

В целом риторика Макрона вполне укладывается в политические традиции Пятой республики. Как пояснил Сергей Фёдоров, исторически отношения Парижа и Вашингтона складывались непросто, и на протяжении долгого времени в политике Франции и присутствовал системный антиамериканизм, бороться с которым начал Саркози.

«Формула «союзник, но не вассал» очень точно отражает историческую суть отношений этих стран, — подчеркнул эксперт. — А сейчас Париж стремится говорить от лица всей Европы. Франция претендует на особую роль в мире, учитывая, что она является не только ядерной державой, но и одной из ведущих экономик мира».

«Трамп представляется недоговороспособным»

Франция — не единственная европейская страна, которая выступает против попыток Вашингтона диктовать свои правила Евросоюзу. Например, ранее с похожее заявление делал президент Австрии Александр ван дер Беллен. В интервью газете Die Welt политик напомнил о том, как США вышли из ядерной сделки с Ираном, несмотря на протесты европейских участников соглашения, и пытаются принудить европейцев свернуть торговлю с ИРИ под угрозой санкций.

«По-моему, это уже слишком. Европейцы не должны плясать под дудку Трампа. Это касается и других разногласий», — заявил ван дер Беллен.

Немало противоречий накопилось и в американо-германских отношениях: сначала ФРГ пришлось нести экономические убытки из-за развязанной США санкционной войны с Россией, а потом — испытать настойчивое давление американской администрации, требующей свернуть строительство «Северного потока — 2».

По оценкам Фёдорова, маловероятно, что сейчас ЕС пойдёт на большие уступки США в торговых переговорах. Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Данилов. По мнению эксперта, сейчас в Европе растёт скепсис по вопросу переговоров с американскими коллегами.

«Трамп уже сейчас представляется европейцам недоговороспособным, стороны не могут наметить точки соприкосновения. Сейчас перед Евросоюзом стоит вопрос — либо он начинает играть в поддавки, либо меняет свою линию во взаимоотношениях с Вашингтоном и реально начинает отстаивать свои интересы. Вероятность последнего сценария растёт, несмотря на то что США обладают серьёзными рычагами давления на Европу», — подытожил эксперт.