Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.

«Всемирная торговая организация обнаружила, что субсидирование Европейским союзом компании Airbus неблагоприятно повлияло на Соединённые Штаты, которые теперь установят тарифы на товары из ЕС на $11 млрд. ЕС уже много лет пользуется преимуществами торговли с США. Скоро этому придёт конец», — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза.

Также ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения США и Китая, касающиеся торговой сделки между двумя странами.