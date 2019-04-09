Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС

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Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.
Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на товары из ЕС
  • Reuters

«Всемирная торговая организация обнаружила, что субсидирование Европейским союзом компании Airbus неблагоприятно повлияло на Соединённые Штаты, которые теперь установят тарифы на товары из ЕС на $11 млрд. ЕС уже много лет пользуется преимуществами торговли с США. Скоро этому придёт конец», — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза.

Также ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в беседе с НСН оценил обсуждения США и Китая, касающиеся торговой сделки между двумя странами.

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