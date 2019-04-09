США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕС

Соединённые Штаты рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.

«Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала, что субсидии Европейского союза на Aribus оказывали обратный эффект на Соединённые Штаты. Сегодня Управление торгового представителя США начинает процесс...определения продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не прекратит эти субсидии», — указывается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на импорт товаров, если страны не согласятся вести переговоры по торговле.

Осенью 2018 года комитет по международной торговле Европарламента опубликовал исследование, в котором представил несколько вариантов развития торговых отношений ЕС и США.

Наиболее вероятный и худший из них, как указывалось, предполагает сохранение администрацией Трампа пошлин на сталь и алюминий, вместе с тем объявление введения пошлин на автомобили и автозапчасти из ЕС, а также дальнейшее обострение торговых споров между США и Китаем.

Подробнее — в материале RT.