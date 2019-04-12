Макрон выступил против торговых переговоров с США за рамками Парижского соглашения

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в своём микроблоге в Twitter, что Франция выступает против торговых переговоров с США за рамки Парижского соглашения

«Мы защищаем Европу как образец в области (борьбы с изменениями. — RT) климата. Франция выступает против начала торговых переговоров с Соединёнными Штатами за пределами Парижского соглашения», — написал Макрон.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что в июне примет участие в церемониях во Франции по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Такеж СМИ писали, что королева Великобритании Елизавета II намерена пригласить Трампа в июне посетить страну

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