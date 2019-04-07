Times: Елизавета II намерена пригласить Трампа в Великобританию

Королева Великобритании Елизавета II намерена пригласить американского лидера Дональда Трампа в июне посетить Соединённое Королевство с официальным визитом, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, в настоящее время представители британского правительства ведут переговоры со своими коллегами в Белом доме.

Как ожидается, официальное объявление о визите американского лидера будет сделано в ближайшие дни.

Как пишет газета, визит, вероятно, будет приурочен к празднованию 75-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии.

Свой первый визит в Великобританию Трамп совершил в июле прошлого года. В ходе трёхдневного рабочего визита президент США провёл переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы Елизаветы II.