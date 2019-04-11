Трамп прокомментировал задержание Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Hill.

«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», — сказал он, отвечая на вопрос, «нравится ли всё ещё ему WikiLeaks».

Также он заявил, что не знает о задержании Ассанжа.

Отмечается, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США Трамп заявлял об одобрении деятельности WikiLeaks.

Ранее лидер Боливии Эво Моралес заявил, что его страна решительно осуждает Ассанжа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поднимет вопрос о задержании Ассанжа в международных организациях.