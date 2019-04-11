Трамп прокомментировал задержание Ассанжа
- © Ruptly
«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», — сказал он, отвечая на вопрос, «нравится ли всё ещё ему WikiLeaks».
Также он заявил, что не знает о задержании Ассанжа.
Отмечается, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США Трамп заявлял об одобрении деятельности WikiLeaks.
Ранее лидер Боливии Эво Моралес заявил, что его страна решительно осуждает Ассанжа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поднимет вопрос о задержании Ассанжа в международных организациях.