Россия поднимет вопрос об Ассанже в международных организациях
- Reuters
«Это случай, который уже вошёл в историю как попрание прав журналистов и удар по свободе слова. И в качестве ярчайшего примера мы, безусловно, с этой ситуацией будем выходить на площадках международных организаций», — сказала она на брифинге.
Захарова отметила важность того, чтобы и профильные журналистские организации сказали своё слово, потому что «ситуация беспрецедентная».
11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.