Россия поднимет вопрос об Ассанже в международных организациях

Короткая ссылка
Москва будет поднимать вопрос о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в международных организациях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия поднимет вопрос об Ассанже в международных организациях
  • Reuters

«Это случай, который уже вошёл в историю как попрание прав журналистов и удар по свободе слова. И в качестве ярчайшего примера мы, безусловно, с этой ситуацией будем выходить на площадках международных организаций», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила важность того, чтобы и профильные журналистские организации сказали своё слово, потому что «ситуация беспрецедентная».

11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить