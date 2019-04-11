Россия поднимет вопрос об Ассанже в международных организациях

Москва будет поднимать вопрос о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в международных организациях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это случай, который уже вошёл в историю как попрание прав журналистов и удар по свободе слова. И в качестве ярчайшего примера мы, безусловно, с этой ситуацией будем выходить на площадках международных организаций», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила важность того, чтобы и профильные журналистские организации сказали своё слово, потому что «ситуация беспрецедентная».

11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.