АССАНЖ АРЕСТОВАН В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ США ОБ ЭКСТРАДИЦИИ — СКОТЛЕНД-ЯРД

Скотленд-Ярд подтвердил арест Ассанжа по запросу США

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
Скотленд-Ярд подтвердил арест Ассанжа по запросу США
  • Reuters

«47-летний Джулиан Ассанж в четверг, 11 апреля, был арестован от лица властей США в 10:53 (12:53 мск) после его прибытия в полицейский участок в центре Лондона», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он был взят под стражу в соответствии с ордером на экстрадицию в рамках статьи 73 соответствующего закона.

Ассанж предстанет перед Вестминстерским судом в кратчайшие сроки, проинформировали в полиции.

Ранее WikiLeaks заявил, что Ассанжа задержали с целью дальнейшей экстрадиции в США.

Основатель WikiLeaks был задержан полицией на территории посольства Эквадора в Лондоне.

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