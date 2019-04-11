Ассанж арестован в Лондоне

Британская полиция задержала Ассанжа

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Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Британская полиция задержала Ассанжа
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Как сообщается на сайте Скотленд-Ярда, Ассанж будет находиться в отделении полиции в центральном Лондоне до того, как его доставят в суд.

Отмечается, что задержание Ассанжа произошло по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу отказано в предоставлении дипломатического убежища.

Накануне главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон в ходе пресс-конференции заявил, что за Джулианом Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.

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